قراصنة يطالبون بفدية مقابل عدم تسريب معلومات عن مسلسل "لعبة العروش"

مصدر الصورة HBO

طالب قراصنة سرقوا سيناريو وبيانات خاصة بمسلسل "لعبة العروش" الشركة المنتجة "إتش بي أو" بدفع فدية نقدية مقابل وقف التسريبات.

ونشر القراصنة سيناريو الحلقة الخامسة التي لم تُعرض حتى الآن من الموسم الحالي من المسلسل، كما نشروا وثائق خاصة بالشركة وحلقات فيديو لبرامج أخرى تنتجها "إتش بي أو".

وزعم القراصنة أن بحوزتهم بيانات تصل مساحتها التخزينية إلى 1.5 تيرا بايت، غير أن شركة "إتش بي أو" قالت إنها لا تعتقد أن نظام بريدها الإلكتروني تعرض للاختراق.

وذكر موقع "وايرد" الإخباري أن الوثائق المسربة حديثا تحمل عبارة "إتش بي أو تسقط"، وأن التسريبات تضمنت معلومات قانونية وعقود توظيف وملفات أخرى تخص الشركة.

وظهر إشعار المطالبة بالفدية في مقطع فيديو يحتوي على رسالة مكتوبة موجهة إلى المدير التنفيذي للشركة ريتشارد بليبر.

ولم يصرح القراصنة علنا بقدر الفدية التي يرغبون في الحصول عليها.

وجاء في النسخة المتاحة من إشعار المطالبة "مطلبنا واضح وغير قابل للتفاوض، نرغب في (....) دولار مقابل وقف تسريب البيانات التي بحوزتنا".

وأضاف القراصنة "شركة إتش بي أو تنفق 12 مليون دولار على بحوث السوق و5 ملايين دولار على الدعاية (لمسلسل لعبة العروش). لذا نطالب بوضعنا في الاعتبار ضمن ميزانية أخرى للدعاية لكم".

وحمل الإشعار توقيع "السيد سميث".

وعلى الرغم من أن الإشعار لا يحمل أي تاريخ، إلا أنه يحدد مهلة قوامها ثلاثة أيام للشركة لدفع المبلغ.

وقالت الشركة المنتجة إنها تواصل التحقيق في الحادث.