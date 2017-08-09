مجموعة من أفضل صور السفر

يقول المصور يان شليغل: "بيوا هو أحد المحاربين البارزين للغاية في قبيلة كارو. قال لي وهو يشعر بالفخر الشديد إنه قتل ثلاثة أسود، وأربعة فيلة، وخمسة فهود، و15 جاموسا، والعديد من التماسيح، وعدة أشخاص في حرب مع القبائل المجاورة. وبعد نفس عميق، قال بيوا إن الزمن قد تغير وإن الصيد لم يعد مسموحا. وأشار إلى أنه يفتقد التقاليد القديمة لأسلافه ".