جينيفر لورانس: تسريب صوري العارية كان صدمة غير متوقعة

مصدر الصورة ANNIE LEIBOVITZ Image caption تظهر لورانس على غلاف عدد سبتمبر/ أيلول من مجلة "فوغ"

قالت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس الحائزة على جائزة الأوسكار إن تسريب صور عارية لها كان بمثابة "صدمة غير متوقعة".

ونُشرت تلك الصور، ذات الطبيعة الحميمية، على الإنترنت في عام 2014.

وفي حديث لمجلة "فوغ"، قالت لورانس "أعتقد أن الناس رأوا جوهر ما حصل على أنه جريمة جنسية، لكني لم استطع تجاوزه بعد".

وأضافت "انتهاك الخصوصية ليس قضية كبيرة لو كنت مثاليا، أما حين تكون إنسانا فإن ذلك مريع".

وذكرت أنها منذ تلك الحادثة باتت تخاف في كل مرة يتصل بها مسؤول الدعاية الخاص بها، حيث تتوقع أن مفاجأة مريعة أخرى قد حصلت.

واختارت مجلة "فوغ" لورانس لتكون نجمة الغلاف في العدد الذي يصدر في سبتمبر/ أيلول.

وتحدثت لورانس كذلك عن علاقتها بالمخرج دارين أرونوفسكي، المستمرة منذ عام.

وقد تعرفت عليه أثناء العمل بفيلم الرعب الذي أخرجه بعنوان "الأم".

وقالت إنها في العادة لا تستلطف خريجي جامعة هارفارد، لأنهم مهووسون بفكرة أنهم خريجو تلك الجامعة، مشيرة إلى أن أرونوفسكي ليس كذلك.

وتحدثت عن صعوبات واجهتها أثناء تصوير فيلم "الأم"، حيث أصيبت بضيق في التنفس كما تعرضت لكسر في أحد أضلاعها.