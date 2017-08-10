القبض على المغني السعودي عبدالله الشهراني لتأديته رقصة "الداب"

مصدر الصورة Celebrity Watch Image caption اعتذر الشهراني عن تأدية الرقصة

ألقت السلطات السعودية القبض على المغني عبد الله الشهراني بسبب تأديته لرقصة "الداب" المعروفة خلال حفل غنائي في جنوب غرب البلاد.

وكان المغني والممثل ومقدم البرامج قام بتأدية الرقصة، التي تحظرها السلطات السعودية باعتبارها رمزًا لتعاطي المخدرات، في مهرجان الطائف.

وانتشر مقطع مصور له على وسائل التواصل الإجتماعي تداوله آلاف المستخدمين.

واعتذر الشهراني على صفحته على تويتر عن "الحركة العفوية" التي قام بها خلال المهرجان.

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ويعتقد أن الرقصة ظهرت في اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية عام ١٩٧٠، وانتشرت كجزء من ثقافة الهيب هوب في الولايات المتحدة لكنها انتشرت بصورة واسعة في الفترة الأخيرة بعد أن قام بها فنانون ورياضيون وسياسيون بما في ذلك هيلاري كلينتون وبول ريان.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة للداخلية السعودية حظرت الرقصة، وحذرت من أن من يؤديها سيقع تحت طائلة القانون.

وقالت إن مروجي ومدمني المخدرات يستخدمونها بقصد "استنشاق أبخرة الماريغوانا التي تصيب متعاطيها بالهلاوس والإدمان".

ونشرت الوزارة تنبيها يحذر من تقليد الحركة باعتبارها "تحريضا على تعاطي المخدرات"، وما لذلك من أثر على الفرد والمجتمع".

وأضافت أن الإجراءات القانونية "ستتخذ تجاه من يقوم بتطبيقها سواء مشاهير أو غيرهم".