وفاة الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا في لندن

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توفي الفنان الكويتي الكوميدي الشهير عبد الحسين عبد الرضا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن عبد الرضا توفي، عن 78 عاما، في إحدى مستشفيات لندن الجمعة.

وكان عبد الرضا يعالج من أمراض في القلب.

وأدخل المستشفى الأربعاء الماضي بعد إصابته بجلطة أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.

ويُنظر إلى عبد الرضا على أنه من مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج ضمن فنانين من بينهم سعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي وإبراهيم الصلال.

وشارك عبد الرضا في تأسيس فرقة المسرح العربي سنة 1961 وفرقة المسرح الوطني سنة 1976، كما قام في عام 1979 بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة.

وأسس في سنة 1989 شركة "مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع".