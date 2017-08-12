بالصور: العالم في أسبوع
اخترنا لكم مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية هذا الأسبوع.
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GORAN TOMASEVIC/ REUTERS
أنصار المعارض السياسي الكيني رايلا أودنغا يشعلون النار في إطار سيارات قديم. وقال أودنغا إن النظام الإلكتروني لمفوضية الانتخابات تعرض لاختراق من أجل التلاعب في النتائج بما يضمن تقدم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا. وقال مراقبون دوليون إن العملية الانتخابية كانت قانونية ونزيهة.
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BRITTA PEDERSEN/ GETTY IMAGES
حديقة حيوان تيربارك في برلين أثناء إعطاء صغير نمر جليدي أول مصل له منذ ولادته في 13 يونيو / حزيران الماضي، ولا يزال الجرو الصغير دون اسم حتى الآن.
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JOSE LUIS GONZALEZ/ REUTERS
حشد من الناس يشاهدون عرض زواج لرجل وإمرأة يرتديان زي الباتشوكا تزامنا مع عيد ميلاد لصبي في الخامسة عشرة من عمره وسط مدينة سيوداد خواريز في المكسيك.
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DYLAN MARTINEZ/ REUTERS
رد فعل أنيكا نيوويل، بطلة ألعاب القوى الكندية، في نهائي لعبة القفز بالزانة في إطار أنشطة بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن. وكانت أنيكا هي اللاعبة الوحيدة التي خرجت من التصفيات مع لاعبة سويسرا نيكول بوشلر بعد أن فشلت في تجاوز مسافة 4.55 مترا
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DAVID CHESKIN/PA
عرض راقص في إطار مهرجان أدنبره فرنج للفنون الذي يحتفل بمرور سبعين عاما على انطلاقه ليكون أكبر مهرجان للفنون على مستوى العالم، إذ يتجاوز عدد العروض التي تقدم فيه 30 ألف عرض من جميع أنحاء العالم.
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STEVE PARSONS/ PA
مهرجان بريستول الدولي للبالون الطائر أثناء استعداد البالونات للطيران. ويشارك في المهرجان حوالي مئة بالون تنطلق إلى السماء على مدار أربعة أيام هي مدة المهرجان.
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MAXIM SHEMETOV/ REUTERS
فتاة تجمع بندقيتها في ساحة أندريفيسكي العسكرية في مدينة تيومين الروسية. وكانت المقاتلة تجهز سلاحها استعدادا للمشاركة في مسابقة سايف روت في إطار البطولة الدولية لألعاب الجيش 2017.
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TOMOHIRO OHSUMI/ GETTY IMAGES
عدد من الممثلين يصطفون في زي بيكاتشو، إحدى دمى البوكيمون، أُثناء مسيرة في يوكاهاما في ولاية كانغاوا اليابانية. وظهر حوالي 1500 شخص في أنحاء يوكاهاما يرتدون أزياء على شكل شخصيات البوكيمون في إطار الترويج للسياحة في المدينة.
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BUDDHIKA WEERASINGHE/ GETTY IMAGES
كهنة بوذيون أثناء أداء شعائر منتصف الصيف أمام تمثال بوذا في معبد تودايجي في اليابان. ويشارك حوالي 150 من كهنة بوذا وأتباعهم في إزالة التراب من أعلى تمثال بوذا الأثري.
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CLODAGH KILCOYNE/ REUTERS
مهرجان الجدي في مدينة كيلورغلن في أيرلندا حيث اختار المشاركون جديا بريا وألبسوه تاجا وأطلقوا عليها لقب "الجدي الملك"، وطاف موكب للجدي الملك في أرجاء المدينة الخميس الماضي حيث تم تتويجه على يد ملكة الجديان، وهو لقب شرفي تحصل عليه إحدى فتيات المدارس.
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KIM HONG-JI/ REUTERS
سياج من الأسلاك الشائكة في ميدنة باجو في كوريا الجنوبية بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح يفصل البلاد عن جارتها كوريا الشمالية. ويغطي السياج عدد هائل من الأشرطة الملونة المصنوعة من الورق مدون عليها عبارات تدعو إلى السلام والوحدة بين البلدين.
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