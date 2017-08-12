بالصور: العالم في أسبوع

رد فعل أنيكا نيوويل، بطلة ألعاب القوى الكندية، في نهائي لعبة القفز بالزانة في إطار أنشطة بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن. وكانت أنيكا هي اللاعبة الوحيدة التي خرجت من التصفيات مع لاعبة سويسرا نيكول بوشلر بعد أن فشلت في تجاوز مسافة 4.55 مترا