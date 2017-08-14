"آنابيل" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في الولايات المتحدة

مصدر الصورة AFP Image caption الممثلة تاليا بيتمان، إحدى بطلات "آنابيل" مع ملصق الفيلم

تصدر فيلم الرعب "آنابيل: الخلق" إيرادات شباك التذاكر في دور العرض في الولايات المتحدة، محققا إيرادات بلغت 35 مليون دولار في أسبوعه الأول، محققا أكثر من نصف تكاليف |نتاجه، حسبما قال محللون.

ويرى محللون أن الإيرادات التي حققها "آنابيل"، وهي الجزء الرابع من سلسلة "استحضار الأرواح" تعد عائدات قوية لفيلم من أفلام الرعب.

وبينما لم تشهد إيرادات دور العرض إزدهارا هذا الصيف، إلا أنه كان صيفا جيدا لشركة وورنر بروذرز، التي أنتجت "أنابيل"، ويأتي الفيلم الحربي "دنكيرك" الذي أنتجته في المرتبة الثانية في إيرادات دور العرض، محققا 11.4 مليون دولار، حسبما قال موقع "إغزيبيتور رليشنز" المختص بعائدات دور العرض.

ويصور الفيلم، الذي أخرجه كريستوفر نولان، عملية إجلاء آلاف الجنود البريطانيين العالقين في دنكيرك في فرنسا في الحرب العالمية الثانية عام 1940. وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 363.6 مليون دولار حتى الآن، ولم يبدأ عرضه بعد في الصين واليابان وإيطاليا.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "عملية مجنونة 2: مجنون بطبعه"، محققا 8.9 مليون دولار. وتدور أحداث فيلم الرسوم المتحركة حول مجموعة من الحيوانات تحاول إنقاذ موطنها من التدمير.

وهبط فيلم "البرج المظلم" من إنتاج سوني إلى المرتبة الرابعة محققا 7.9 مليون دولار، بعد أن كان في المرتبة الأولى الأسبوع الماضي.

وجاء في المرتبة الخامسة "فيلم الأيموجي"، محققا 6.6 مليون دولار.