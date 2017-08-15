منزل "هاري بوتر" للبيع مقابل مليون إسترليني

مصدر الصورة FTP Edelman Image caption منزل هاري بوتر للبيع للمرة الثانية في خمس سنوات

يعرض منزل تاريخه يعود للقرن الرابع عشر الميلاد الكائن في لافنام في سافولك ببريطانيا، للبيع مقابل مليون جنيه إسترليني.

وتعود شهرة المنزل إلى ظهوره في الجزء الأول من سلسلة أفلام هاري بوتر، "ديثلي هولوز" حيث قتل والدا بوتر على يد اللورد فولديمورت، وفقا لأحداث الفيلم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعرض فيها المنزل ويحتوي على ست غرف نوم، في خمس سنوات.

وقال وسيط العقارات كارتر جوناس إنه عقار "يتمتع بأهمية تاريخية كبيرة".

مصدر الصورة FTP Edelman Image caption يحتفظ المنزل بكل ملامحه الأصلية منذ أن أنشيء وحتى الآن، بما في ذلك طلاء الجدران

وكان منزل هاري بوتر مركزا للأحداث في قرية جودريكس هولو، وهي اسم القرية الخيالية التي دارت فيها أحداث الفيلم، والتي كان سكانها يكونون مجتمعا سحريا في بريطانيا، وفقا للقصة التي كتبتها جيه كيه رولنغ.

والمنزل معروض للبيع هذه المرة مقابل 995 ألف جنيه إسترليني.

وظهر المنزل في أحداث الفيلم وأمامه مقابر وشجرة عيد ميلاد تطل من إحدى النوافذ.

ويحمل المكان اسم "دو فير" نسبة إلى اسم ثاني أكبر عائلة ثراءً بعد العائلة الملكية في القرون الوسطى.

وهناك 340 منزلا في لافنام يرجع تاريخها إلى القرون الوسطى، وما تزال بحالة جيدة.

مصدر الصورة FTP Edelman Image caption المنزل معروض للبيع مقابل حوالي مليون جنيه إسترليني

وترجع أهمية هذا العقار التاريخية إلى أنه في عام 1651، قضت الشقيقة والشقيق الأصغر لتشارلز الثاني وجيمس الثاني فترة في هذا المنزل قيد الإقامة الجبرية فيه.

ولا يزال المنزل يحتفظ بنفس ملامحه التي أنشيء بها وتتضمن الإطارات الخشبية، والمدفأة، ودهانات الجدران، ودرج سلم صخري حلزوني نادر مع سياج من الطوب.

وقال جوناس: "لا يزال منزل دو فير يقف شامخا بين أكثر عقارات لافنام قيمة حتى يومنا هذا".

وأضاف: "ويمكن لسكانه الجدد أن يطلقوا العنان لخيالهم لاستدعاء المشاهد الكاملة لحياة هاري بوتر في هذا المنزل".