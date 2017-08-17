النجوم الذين جسدوا جيمس بوند على الشاشة الفضية

مصدر الصورة Image copyrightGETTY / PA Image caption كريغ إلى اليسار وبروسنان في الوسط وروجر مور في اليمين

يعرض الجزء الـ 25 من سلسلة أفلام جميس بوند بدور السينما في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.

و الجزء الجديد هو من بطولة النجم دانيل كريغ، الذي يجسد دور الجاسوس البريطاني الشهير رقم 007 للمرة الخامسة، وهو من تأليف نيل بورفزو وروبرت ويد، اللذان قاما بكتابة الأجزاء الستة الأخيرة من سلسلة أفلام جيمس بوند، و لم يستقر المؤلفان على اسم الفيلم بعد. والفيلم من إنتاج مايكل جي ويلسون و باربارا بروكلي.

وكان فيلم "سكايفول" وهو الثالث لكريغ في سلسلة أفلام بوند قد حقق أعلى الإيرادات في تاريخ المملكة المتحدة عقب إصداره عام 2012، لكن فيلم "حرب النجوم: صحوة القوة" استحوذ على اللقب لاحقا.

يذكر أن ستة نجوم جسدوا شخصية الجاسوس بوند على الشاشة الفضية فمن هم؟

شون كونري

Image caption قدم كونري الدور في 7 أفلام

قام النجم شون كونري بأداء دور بوند بين عامي 1962 و1967 ثم في عام 1971 وأخيرا سنة 1983. وكان أول أفلامه عام 1962 هو "دكتور نو"، الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم كله.

قدم كونري الدور في 6 أفلام أخرى هي "من روسيا مع حبي"، و"الإصبع الذهبي"، و"كرة الرعد"، و"أن تعيش مرتين فقط"، و"الماس يبقى إلى الأبد"، و"لا تقل أبدا ثانية".

جورج لازنبي

لعب جورج لازنبي دور "جيمس بوند" عام 1969 في الفيلم الجديد "في الخدمة السرية لجلالة الملكة"، بعد أن ترك شون كونري الشخصية.

لم يحقق لازنبي نجاحا يذكر في الفيلم، لتعود السلسلة مرة أخرى لكونري.

روجر مور

مصدر الصورة Getty Images Image caption مور قدم شخصية بوند في 7 أفلام

قدم مور شخصية بوند في 7 أفلام بين عامي 1973 و1985، وكان مشهورا وقتها بدور "سيمون تيمبلار" في مسلسل "القديس".

وكان فيلم "عش ودعهم يموتون" هو أول فيلم له في سلسلة "جيمس بوند"، ليلحق به أفلام "الرجل ذو المسدس الذهبي"، و"الجاسوس الذي يحبني"، و"سارق القمر"، و"من أجل عينيكي"، و"الأخطبوطي"، و"مشهد للقتل".

تيموثي دالتون

Image caption دالتون أظهر تطورا في الشخصية لاقي إعجاب الجماهير والنقاد

قدم دالتون الدور في فيلمين هما "ضوء النهار الساطع" و"تصريح بالقتل" عامي 1987 و1989.

وقد أظهر تطورا في الشخصية لاقي إعجاب الجماهير والنقاد وحقق له شهرة كبيرة.

بيرس بروسنان

مصدر الصورة Getty Images Image caption قدم بروسنان دور بوند في 4 أفلام

قدم بروسنان دور بوند في 4 أفلام بين عامي 1995 و2002 وهي "العين الذهبية"، و"غد لا يموت"، و"العالم ليس كافيا"، و"مت في يوم آخر".

مصدر الصورة PA Image caption كريغ اشتهر بتقديمه لشخصية بوند في العقد الأخير

دانييل كريغ

اشتهر صاحب الـ51 عاما بتقديمه لشخصية بوند في العقد الأخير. وكان أول أدواره عام 2006 في فيلم "كازينو رويال"، ففيلم "كم من العزاء"، ثم فيلم "سقوط من السماء" عام 2012، و"شبح" عام 2015.