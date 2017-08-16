إحياء الذكرى الأربعين لوفاة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي
عشاق ملك الروك الأمريكي إلفيس بريسلي يحيون ذكرى وفاته الأربعين وسط تجمع الآلاف من محبي فنه في ولاية تينيسي الأمريكية على ضوء الشموع.
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Getty Images
تمر اليوم على وفاة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي، الملقب بملك الروك أند رول، أربعون عاما.
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Reuters
تجمع الآلاف بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لوفاة إلفيس بريسلي عند منزله السابق الكائن في غريسلاند في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية.
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Reuters
أسس روجر إنلباي من ولاية ميسوري الأمريكية نصبا بمناسبة ذكرى إلفيس بريسلي خارج بوابات غريسلاند أثناء انتظاره بدء تجمع إضاءة الشموع إحياء لذكرى الفنان الأمريكي.
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Reuters
مازال محبو إلفيس بريسلي يعربون عن حبهم وإخلاصهم لفنه بكتابة كلمات تأبين وإعجاب على جدار في غريسلاند.
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Reuters
جاءت آن لاولور(يسار) من إنجلترا خصيصا للمشاركة في إحياء ذكرى إلفيس بريسلي في ولاية تينيسي الأمريكية.
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Reuters
حرصت ليزا بريسلي، ابنه إلفيس، على إضاءة الشموع بصحبة محبي فن والدها في ذكرى وفاته الأربعين.
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Reuters
تجمع حشد من المعجبين ومحبي فن بريسلي لإحياء ذكراه بأضواء الشموع عند منزله السابق في ولاية تينيسي الأمريكية.
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Reuters
كاسندرا فيشر جاءت من مانشستر في انجلترا وترتدى ملابس أشبه بزوجته بريسيلا بريسلي، وتضئ الشموع إحياء لذكرى ملك الروك آند رول.
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Reuters
تجمع حشد من عشاق إلفيس بريسلي عند قبره لاحياء ذكراه في ولاية تينيسي الأمريكية.
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Reuters
مازال فن إلفيس بريسلي يتمتع بشعبية كبيرة بين جمهور الشباب رغم مرور 40 عاما على وفاته.
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