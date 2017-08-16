إحياء الذكرى الأربعين لوفاة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي

عشاق ملك الروك الأمريكي إلفيس بريسلي يحيون ذكرى وفاته الأربعين وسط تجمع الآلاف من محبي فنه في ولاية تينيسي الأمريكية على ضوء الشموع.