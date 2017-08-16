إحياء الذكرى الأربعين لوفاة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي

  • 16 أغسطس/ آب 2017

عشاق ملك الروك الأمريكي إلفيس بريسلي يحيون ذكرى وفاته الأربعين وسط تجمع الآلاف من محبي فنه في ولاية تينيسي الأمريكية على ضوء الشموع.

  • تمر اليوم على وفاة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي، الملقب بملك الروك أند رول، أربعون عاما. Getty Images

    تمر اليوم على وفاة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي، الملقب بملك الروك أند رول، أربعون عاما.

  • تجمع الآلاف في مناسبة إحياء الذكرى الأربعين لوفاة إلفيس بريسلي Reuters

    تجمع الآلاف بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لوفاة إلفيس بريسلي عند منزله السابق الكائن في غريسلاند في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية.

  • روجر إنلباي من ولاية ميسوري الأمريكية يؤسس نصبا لإلفيس خارج بوابات غريسلاند أثناء انتظاره بدء تجمع لإضاءة الشموع أحياء لذكرى إلفيس بريسلي الأربعين. Reuters

    أسس روجر إنلباي من ولاية ميسوري الأمريكية نصبا بمناسبة ذكرى إلفيس بريسلي خارج بوابات غريسلاند أثناء انتظاره بدء تجمع إضاءة الشموع إحياء لذكرى الفنان الأمريكي.

  • مازال محبو إلفيس بريسلي يعربون عن حبهم وإخلاصهم لفنه بكتابة كلمات تأبين وإعجاب على جدار في غريسلاند. Reuters

    مازال محبو إلفيس بريسلي يعربون عن حبهم وإخلاصهم لفنه بكتابة كلمات تأبين وإعجاب على جدار في غريسلاند.

  • جاءت آن لاولور(يسار) من إنجلترا خصيصا للمشاركة في إحياء ذكرى إلفيس بريسلي في ولاية تينيسي الأمريكية. Reuters

    جاءت آن لاولور(يسار) من إنجلترا خصيصا للمشاركة في إحياء ذكرى إلفيس بريسلي في ولاية تينيسي الأمريكية.

  • حرصت ليزا بريسلي، ابنه إلفيس، على إضاءة الشموع بصحبة محبي فن والدها في ذكرى وفاته الأربعين. Reuters

    حرصت ليزا بريسلي، ابنه إلفيس، على إضاءة الشموع بصحبة محبي فن والدها في ذكرى وفاته الأربعين.

  • تجمع حشد من المعجبين ومحبي فن بريسلي لاحياء ذكراه عند منزله السابق في ولاية تينيسي الأمريكية. Reuters

    تجمع حشد من المعجبين ومحبي فن بريسلي لإحياء ذكراه بأضواء الشموع عند منزله السابق في ولاية تينيسي الأمريكية.

  • كاسندرا فيشر جاءت من مانشستر في انجلترا وترتدى ملابس أشبه بزوجته بريسيلا بريسلي، وتضئ الشموع إحياء لذكرى ملك الروك آند رول. Reuters

    كاسندرا فيشر جاءت من مانشستر في انجلترا وترتدى ملابس أشبه بزوجته بريسيلا بريسلي، وتضئ الشموع إحياء لذكرى ملك الروك آند رول.

  • تجمع حشد من عشاق إلفيس بريسلي عند قبره لاحياء ذكراه في ولاية تينيسي الأمريكية. Reuters

    تجمع حشد من عشاق إلفيس بريسلي عند قبره لاحياء ذكراه في ولاية تينيسي الأمريكية.

  • أضاء جمهور الشموع لإحياء ذكرى ألفيس بريسلي Reuters

    مازال فن إلفيس بريسلي يتمتع بشعبية كبيرة بين جمهور الشباب رغم مرور 40 عاما على وفاته.

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