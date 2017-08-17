صور من الحياة البرية في جزر غالاباغوس بالإكوادور

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فازت هذه الصورة، التي التقطتها ماكينا باولي، بجائزة مسابقة التصوير الفوتوغرافي في محمية غالاباغوس عام 2017. التقطت الصورة، لطائر النوء الذي يمشى على سطح الماء بحثا عن الطعام على ما يبدو، قبالة ساحل جزيرة فرناندينا. أعجب أعضاء لجنة التحكيم بالتفاصيل التي التقطتها باولي.