صور من الحياة البرية في جزر غالاباغوس بالإكوادور

مصدر الصورة McKenna Paulley/ Galapagos Conservation Trust Image caption فازت هذه الصورة، التي التقطتها ماكينا باولي، بجائزة مسابقة التصوير الفوتوغرافي في محمية غالاباغوس عام 2017. التقطت الصورة، لطائر النوء الذي يمشى على سطح الماء بحثا عن الطعام على ما يبدو، قبالة ساحل جزيرة فرناندينا. أعجب أعضاء لجنة التحكيم بالتفاصيل التي التقطتها باولي.

مصدر الصورة Carlos Cuenca Solana / GCT Image caption وتشمل فئات المنافسة سلوك الحيوان، والنبات، والمناظر الطبيعية، ورجل في الأرخبيل، وصورة الحيوان. فازت هذه الصورة، لنورس ذي ذيل يشبه الخطاف التقطها كارلوس كوينكا سولانا، بالمركز الأول في الفئة الأخيرة، واحتلت المركز الثاني في المنافسة بأكملها.

مصدر الصورة Andres Eduardo Paredes Buenaño/ GCT Image caption فازت صورة سفينة "سيمبر انغيليتو السادس" الجانحة على شاطئ جزيرة سان كريستوبال بالمركز الثالث. كان المصور، أندريس بينانو، مفتونا بالأثر الذي تركه الوقت على جمال تلك السفينة. فازت هذه الصورة أيضا بالمركز الأول في فئة "رجل في الأرخبيل".

مصدر الصورة Ivan Dario Vasquezala/ GCT Image caption التقط داريو فاسكيزالا هذه الصورة على جزيرة فلورينا لطائر البلشون وهو يصطاد سلحفاة بحر، وحصلت الصورة على المركز الأول في فئة سلوك الحيوان.

مصدر الصورة James Robins/ Galapagos Conservation Trust Image caption فاز المصور جيمس روبينز بالمركز الثاني في فئة سلوك الحيوان بهذه الصورة لطائر يغذي صغيره.

مصدر الصورة Sheri Vandermolen/ Galapagos Conservation Trust Image caption حصلت هذه الصورة، التي التقطتها شيري فاندرمولن لحيوان الإغوانا بجزيرة ساوث بلازا، على المركز الثاني في فئة صورة الحيوان.

مصدر الصورة Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust Image caption فاز إريك ويليامز بالمركز الأول في فئة النبات بهذه التركيبة القوية والبسيطة لأشعة الشمس على نبات صبار الكمثرى الشائك بجزيرة ساوث بلازا.

مصدر الصورة Nicole Aherron/ Galapagos Conservation Trust Image caption تتميز أشجار سكاليسيا، أو أشجار ديزي، بقدرتها الكبيرة على التكيف مع مناطق الغطاء النباتي المختلفة عبر الجزر في غالاباغوس. التقطت هذه الصورة، التي حصلت على المركز الثاني في فئة النبات، في جزيرة سانتا كروز للمصورة نيكول آهيرون.

مصدر الصورة Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust Image caption التقط هذه الصورة غير العادية إريك وليامز من ليون دورميدو، أو كيكر روك، من شاطئ سيرو بروغو في جزيرة سان كريستوبال، وفازت بالمركز الأول في فئة المناظر الطبيعية.

مصدر الصورة Charlotte Brett/ Galapagos Conservation Trust Image caption فازت هذه الصورة، التي التقطتها شارلوت بريت في صباح هادئ بجزيرة موسكيرا لسرطان البحر على الحمم الصخرية، بالمركز الثاني في فئة المناظر الطبيعية.

مصدر الصورة Carlos Cuenca Solana/ Galapagos Conservation Trust Image caption تلخص هذه الصورة، للإغوانا البحرية في إيزابيلا، التفاعل بين الحياة البرية والأشياء التي صنعها الإنسان والتي وجدت في غالاباغوس، وحصلت على المركز الثاني في فئة رجل في الأرخبيل للمصور كارلوس كوينكا سولان.

