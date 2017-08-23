مارك والبرغ يحصل العام الماضي على أجر أعلى بـ 42 مليون دولار من الممثلة الأعلى أجرا

مصدر الصورة REUTERS/GETTY IMAGES Image caption من اليسار لليمين: مارك والبرغ، إيما ستون، دوين جونسون، جينيفر أنيستون

كشفت التقديرات التي نشرت مؤخرا لأجور النجوم عن الفرق الكبير في الأجر بين الرجال والنساء في صناعة السينما.

وحصل الممثلون العشر الأعلى أجرا في العالم على إجمالي 488 مليون دولار العام الماضي، حسب تقديرات مجلة فوربس.

ويقدر ذلك بثلاثة أمثال أجر الممثلات العشرة الأعلى أجرا في العالم، حيث بلغت أجورهن 172.5 مليون دولار.

وجاء مارك والبرغ، بطل فيلم "ترانسفورمرز"، على رأس قائمة الممثلين الأعلى أجرا، حيث حصل على 68 مليون دولار، مقارنة بـ 20 مليون دولار لإيما ستون، الممثلة الأعلى أجرا وبطلة فيلم "لالا لاند".

وحصل 13 ممثلا على اجر أعلى من ستون بين يونيو/حزيران 2016 ويونيو/حزيران 2017، حسبما قالت فوربز، ومن بينهم دوين جونسون، جاكي تشان ورايان غوزلينغ، الذي تقاسم مع ستون بطولة "لالا لاند".

وقالت ستون مؤخرا إن الشركات استقطعت أجور بعض زملائها الرجال حتى تتساوى أجورهم بأجرها.

وكان من بين النجمات اللاتي تحدثن عن الفرق الكبير في الأجر كل من نتالي بورتمان وجنيفر لورانس.



الممثلون الأعلى أجرا

1 مارك والبرغ - 68 مليون دولار

2 دوين جونسون - 65 مليون دولار

3 فين ديزل - 54.5 مليون دولار

4 آدم ساندلر 50.5 مليون دولار

5 جاكي تشان - 49 مليون دولار

6 روبرت داوني جونيور- 48 مليون دولار

7 توم كروز - 43 مليون دولار

8 شاه روخ خان - 38 مليون دولار

9 سلمان خان - 37 مليون دولار

10 أكشاي كومار 35.5 مليون دولار

مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت جنيفر لورانس من بين النجمات اللاتي تحدثن على الفرق الكبير في الأجر

الممثلات الأعلى أجرا

1 إيما ستون - 26 مليون دولار

2 جنيفر أنيستون - 25.5 مليون دولار.

3 جينيفر لورانس - 24 مليون دولار

4 مليسا ماكارثي - 18 مليون دولار

5 ميلا كونيس - 15.5 مليون دولار

6= إيما واتسون - 14 مليون دولار

6= تشارليز ثيرون - 14 مليون دولار

8= كيت بلانشيت - 12 مليون دولار

9= جوليا روبرتس 12 مليون دولار

10 إيمي آدمز 10.5 مليون دولار

وقالت ناتالي روبميد، الصحفية في فوربس، إن الفرق في الأجر يرجع لنوعية الأدوار.

وكتبت روبميد "في الإصدارات الجديدة التي يغلب عليها أفلام الأبطال الخارقين لا توجد أدوار كافية للنساء في أفلام تدر أرباحا كبيرة. كما أنه لا توجد لهن أدوار كبيرة في أفلام السلاسل وبالتالي لا يستطعن التفاوض للحصول على أجر أعلى".

وأضافت "حتى يوجد عدد مساو من الأدوار ذات الأجر المرتفع، سيستمر عدم التكافؤ في الدخل بين الأعلى أجرا في هوليوود".