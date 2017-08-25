روبرت داوني جونيور يحذر معجبيه ممن ينتحلون شخيصته

مصدر الصورة Reuters Image caption قال داوني إنه لا يطلب جمع تبرعات عبر الدردشة الخاصة وإن عبر حملات واسعة وعامة

حذر الممثل الأمريكي، روبرت داوني جونيور، معجبيه من الوقوع ضحية محتالين ينتحلون شخصيته بهدف جمع تبرعات عبر الإنترنت.

وقال إن هناك أشخاصا ينتحلون شخصيته في وسائل التواصل الاجتماعي ويطلبون جمع تبرعات مالية لأغراض مختلفة.

وكتب في الفيسبوك "اعتاد فنان غير مزيف أو أكثر انتحال شخصيتي على الإنترنت وطلب تبرعات منكم لأغراض مختلفة عبر الرسائل الخاصة أو الدردشة ".

وأضاف نجم "الرجل الحديدي" "إذا لقيتم شخصا في منتدى دردشة ينتحل شخصيتي، فاعلموا أنهم يكذبون".

وتجاوب معه المئات من المعجبين، والعديد منهم اتصل بهم مدعون.

وقال بعض المعجبين إنه اتصل بهم أشخاص ينتحلون شخصيات نجوم مثل ريان ريتولدس، وريان غوسلينغ، وهيو جاكمان لكن الأغلبية الكبيرة منهم قالوا إنهم اكتشفوا سريعا الاحتيال الذي وقعوا ضحية له.

وجاء في رسالة داوني جونيور "لن أتواصل مع مشجعي على الإطلاق عبر الدردشة الخاصة في المنتديات، كما لن ألجأ إلى طلب أموال لأي سبب من الأسباب من أحد المشجعين".

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وأضاف "أي مشاركة لي تكون عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي العامة والتي يمكن التأكد منها، كما أن جمع التبرعات يكون عبر حملات واسعة وعامة".

ومضى قائلا "أشعر دائما بالحب الغامر وبالدعم الذي لا يصدق وبالسخاء الواسع الذي يحطيني به المجتمع الصغير من المشجعين. لكن البعض يريد أن يستغل هذا الوضع، ولهذا فلنتجاهل هؤلاء".

وذكر الكثير من المشجعين قصصا تبين كيف أنهم كانوا ضحايا الممثل المزور روبرت داوني جونيور وبعض الشخصيات الشهيرة الأخرى وكيف أنهم تجاهلوا هذه الطلبات في نهاية المطاف.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حذر مغني أغاني الريف الأمريكي، براد بيسلي، مشجعيه من الوقوع في نفس الفخ

وكان مغني أغاني الريف الأمريكي، براد بيسلي، حذر مشجعيه من الوقوع في نفس الفخ.

وكتب داوني جونيور قائلا "هيا لا تقعوا في هذا الفخ...لا ترسلوا المال لأي شخص ينتحل شخصيتي أو شخص آخر".