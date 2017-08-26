ميلا كونيس وأشتون كوتشر يتوصلان إلى تسوية مع صحيفة ميل أون لاين

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توصل الممثلان ميلا كونيس وأشتون كوتشر إلى تسوية مع صحيقة ميل أون لاين في قضية نشر صور خاصة.

ورفع الاثنان قضية في عام 2015 بشأن مقالين في الصحيفة تضمنا صورا لابنتهما التي كانت تبلغ عاما واحدا في ذلك الوقت.

والتقط الصور أحد المصورين المتلصصين باستخدام عدسات خاصة للتصوير من مسافات بعيدة خلال استجمام العائلة على شاطئ البحر.

وقال ممثل قانوني للعائلة إنه جرى التوصل إلى "حل مُرضي".

وأضاف أن التسوية تتضمن اتفاقا بفرض قيود على نشر الصور في المستقبل، وكذلك التبرع لمؤسسة خيرية يختارها أشتون وميلا.

واشتكى الاثنان من إساءة استخدام معلومات خاصة وانتهاك قانون حماية البيانات.

وقال أشتون وميلا إنهما لم يكونا على دراية بأنه يجري تصويرهما في حينه.