بيونسيه تتعهد بمساعدة ضحايا فيضانات هيوستن

مصدر الصورة TINA KNOWLES / INSTAGRAM Image caption دائما ما تفتخر بيونسيه، التي نشأت في الحي الثالث التاريخي بمدينة هيوستن، بانتمائها لولاية تكساس

تعهدت المغنية الأمريكية بيونسيه بـ "مساعدة أكبر عدد ممكن" من ضحايا إعصار هارفي، في الوقت الذي تستعد فيه مدينة هيوستن لهطول مزيد من الأمطار.

وقالت: "ما زلت أصلي بشكل مستمر من أجل المتضررين ورجال الإنقاذ الذين أظهروا شجاعة كبيرة وإصرارا على القيام بالكثير من أجل تقديم المساعدة".

وأشارت إلى أنها تعمل مع جمعيتها الخيرية على "تنفيذ خطة للمساعدة".

وتعرضت مدينة هيوستن، التي نشأت فيها بيونسيه، لمستويات غير مسبوقة من الأمطار، مع توقع المزيد.

ويقول مسؤولون إن أكثر من 30 ألف من السكان يحتاجون إلى مأوى. ولقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم فى هيوستن.

ودائما ما تفتخر بيونسيه، التي نشأت في الحي الثالث التاريخي بالمدينة، بانتمائها لولاية تكساس، كما أشارت إلى مدينة هيوستن في عدة أغنيات.

ويوم الاثنين، نشرت بيونسيه صورة على موقع إنستغرام، عليها علم ولاية تكساس وكتبت عليها إنها تصلي من أجل سكان مدينة هيوستن.

وتعمل مؤسسة بيونسيه الخيرية "BeyGOOD"، التي أنشئت عام 2013، مع جمعيات خيرية عالمية لتوفير السكن والغذاء والمساعدة الطبية للمحتاجين.

ونشر فنانون آخرون، من بينهم مغني الراب العالمي دريك والمغني ترافيس سكوت، رسائل دعم ومساعدة مباشرة إلى ولاية تكساس منذ بدء العاصفة.

وتبرع المغني كريس يونغ بمبلغ 100 ألف دولار لجهود الإغاثة، كما تبرع الممثل الكوميدي كيفن هارت بمبلغ 25 ألف دولار وحث الآخرين على التبرع.

وكتبت فرقة كولدبلاى، التي اضطرت إلى تأجيل حفل موسيقي فى هيوستن الأسبوع الماضى بسبب الإعصار، أغنية للمتضررين من الفيضانات.