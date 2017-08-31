مادونا تنتقل إلى لشبونة لكي "يلعب ابنها كرة القدم"

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انتقلت مغنية البوب الأمريكية، مادونا، للعيش في البرتغال، ليتمكن ابنها، ديفيد من الانضام لأكاديمية كرة القدم في نادي بنفيكا في لشبونة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مادونا انتقلت إلى لشبونة بعد قبول ابنها ديفيد ضمن المتدربين في النادي في الربيع الماضي.

ويبلغ ديفيد 11 عاما، وهو أحد أبناء مادونا الستة. وكانت قد تبنته من مالاوي عام 2006.

وكانت محكمة في مالاوي قد وافقت في فبراير/شباط الماضي على طلب تقدمت به المغنية الأمريكية لتبني طفلتين توأم، عمرهما أربع سنوات، بالإضافة إلى طفلين سبق وتبنتهما من نفس البلد.

ولمادونا طفلان آخران، هما لوردز وروكو، من علاقات سابقة.