ماذا تعني العطلة بعدسات القراء؟
في كل أسبوع، نختار محموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "العطلات"
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STUART SCOTT
التقط ستيوارت سكوت هذه الصورة عندما واتته فرصة الانضمام إلى قبائل الصيادين في فيتنام في إحدى العطلات الصيفية. واعتبر سكوت هذه العطلة من أفضل ما حدث له، خاصة الجو وروح فريق العمل في القرية، والذي كان مفعما بالنشاط.
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PHIL CALVERT
الصورة بعدسة فيل كولفيرت الذي قال تعليقا عليها: "ابني بندكت ذو الأربع سنوات يحاول استوقاف عربة الأيس كريم، لكنها لم تتوقف. والتقطت هذه الصورة في روتشيز بالقرب من ليك في ستافوردشار أثناء عطلة الصيف."
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RUSZ TAMAS
صورت روسز تاماس هذه الصورة على ما وصفته بأنه "أجمل شواطيء البحر الأسود في رومانيا" الذي يدعى "فادو".
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ZOLTAN ATTILA KECSKES
قال زولتان أتيللا كيكيسكس: "قضينا عدة أيام في إيطاليا في يونيو/ حزيران الماضي. والتقطت هذه الصورة لمقاعد الشاطيء وقت الغروب. وأعجبتني كثيرا الأشياء التي ظهرت في الصورة وخلفيتها، لكن الإضاءة لم تكن على ما يرام، لذلك عدت إلى الشاطيء في الصباح التالي والتقطت صورا أخرى وقت الشروق. وكان جميلا أن أشاهد الشاطيء وكل شيء لم يبدأ بعد وهو خالي تماما."
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EMA WHITTAKER
إيما إيتاكر التقطت هذه الصورة لأحد الأيائل أثناء عطلة قضتها في ماين في الولايات المتحدة. وقالت إيما: "تحقق أحد أحلامي في هذه العطلة الذي قضيناها في ماين في الولايات. وصادفنا أحد حيوانات الموظ يأكل زهور الزنبق المائي أثناء جولة قمنا بها في قارب للتجديف في البحيرة. واستشعر الموظ القلق، لكننا انتظرنا حتى تقترب منا في حالة سكون كامل أثناء وجودنا في القارب."
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MOLLY DOUGLAS
قالت مولي دوغلاس، التي التقطت هذه الصورة: "يعمل والداي في مجال التعليم، ما يجعل صيفنا يتسم بكثير من المرونة لنقضي أسبوعين على جزيرة في جنوب ماين الأمريكية. وكانت إحدى العادات التي نمارسها على الجزيرة طهو الطعام على نار نشعلها في حطب الأشجار أمام مياه البحر. وغالبا ما كنا نحاول جمع نجوم البحر التي تجلبها الأمواج بعد حركة المد ونظل نفعل ذلك حتى يحل الظلام ونحن وسط الصخور التي يصعب رؤيتها في ذلك الوقت."
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MADDY MATTHEWS
مادي ماثيوز التقطت هذه الصورة في أحد أيام الصيف الدافئة لمقعد على شاطيء بارموث شمال ويلز، واصفة الصورة بأنها تبدو كبوابة لمنطقة استوائية. وتظهر الصورة شعاع الشمس والرمال الذهبية تملأ الفضاء اللانهائي على مد البصر. ووصفت مادي المكان بأن هواءه مثير للارتياح في هذه المدينة الساحلية، مرجحا أن الصورة تعكس روح بطاقة معايدة من عقد الخمسينيات من القرن العشرين.
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RACHEL CLARK
راشيل كلاك التقطت الصورة أثناء عطلة قضتها مع أسرتها والتي زاروا خلالها فال دي هيرينز في جبال الألب في سويسرا. وقالت راشيل إن الآباء، والأبناء، والأحفاد، ثلاثة أجيال، كانوا يقضون العطلة معا في هذا الجو الساحر الملهم. وأكدت أن متعة العطلة تتوقف على من يقضونها معك، ويفضل أن تكون في مكان جميل وطقس لطيف.
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LISSIE RUSTAGE
التقطت ليزي راتسايج هذه الصورة مستغلة الفرصة التي واتتها لممارسة الرقص مع إحدى القبائل في فانيواتا. وحتى الصغار، كان لهم دور في الرقص مع الآباء.
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YUHUA HE
قالت يوهيوا هي: "كانت المرة الأولى التي اصطحبت فيها أمي لبلد آخر عندما سافرت إلى جزيرة صغيرة في اليابان. وكان الأمر مثيرا بالنسبة لها عندما رأت أن الناس يمكنهم الجلوس والاسترخاء بأشعة الشمس على الشاطيء بينما تنتظر سيارات الأجرة في صف واحد لتنعكس ظلالها على الرمال."
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ROBERT SAUNDERS
وأخيرا، صورة التقطها روبرت سوندرز في حديقة متحف لا روند في مونتريال، كيبك، في كندا. أما موضوع الأسبوع المقبل فهو "المزارع". وآخر موعد لتلقي صوركم هو 5 سبتمبر/ أيلول على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk..
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