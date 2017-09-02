ماذا تعني العطلة بعدسات القراء؟

قالت مولي دوغلاس، التي التقطت هذه الصورة: "يعمل والداي في مجال التعليم، ما يجعل صيفنا يتسم بكثير من المرونة لنقضي أسبوعين على جزيرة في جنوب ماين الأمريكية. وكانت إحدى العادات التي نمارسها على الجزيرة طهو الطعام على نار نشعلها في حطب الأشجار أمام مياه البحر. وغالبا ما كنا نحاول جمع نجوم البحر التي تجلبها الأمواج بعد حركة المد ونظل نفعل ذلك حتى يحل الظلام ونحن وسط الصخور التي يصعب رؤيتها في ذلك الوقت."