دوق ودوقة كامبريدج ينتظران المولود الثالث

مصدر الصورة Getty Images Image caption اصطحب الزوجان طفليهما، جورج وشارلوت، في زيارة رسمية لبولندا في يوليو/تموز الماضي

ينتظر دوق ودوقة كامبريدج طفلهما الثالث، حسب بيان صادر عن قصر كنسينغتون.

وقال البيان إن الملكة والعائلتين "سعداء بتلك الأخبار".

وكما هو الحال مع حملها في المرتين السابقتين، فإن الدوقة كاثرين، 35 عاما، تعاني من الغثيان والقيء أثناء الحمل، أو ما يطلق عليه اسم "غثيان الصباح".

ولن تشارك الدوقة في أنشطة مركز أطفال "هورنزي رود" في العاصمة البريطانية لندن اليوم، كما كان مقررا من قبل.

وقال البيان إن كاثرين ميدلتون تخضع للرعاية بقصر كنسينغتون.

وأنجب الدوق والدوقة جورج (4 أعوام) وشارلوت (عامين).

مصدر الصورة PA Image caption العائلة في عيد ميلاد الملكة التسعين

وفي الحملين السابقين، أعلن الزوجان عن حمل الدوقة قبل مرور 12 أسبوعا على الحمل، نظرا لأن الدوقة كانت تعاني من التقيء الحملي.

وفي المرة الأولى، كُشف عن حمل الدوقة في الأمير جورج بعد بضعة أسابيع، ودخولها المستشفى في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأعلن عن حملها الثاني بالأميرة شارلوت في سبتمبر/أيلول 2014، عندما كانت تُعالج في القصر من التقيئ الحملي أيضا.

ويصيب التقيئ الحملي سيدة من بين كل 200 حالة حمل، ويؤدي إلى غثيان شديد وقيء، ويتمثل أحد مخاطره الرئيسية في معاناة الأم من الجفاف.

وسيكون الطفل المنتظر هو الخامس في ترتيب ولاية العرش، خلفا لكل من الأمير تشارلز، والأمير وليام، والأمير جورج والأميرة شارلوت.

وإذا كان الطفل المنتظر ذكرا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تُفرض فيها القوانين الجديدة، التي تلغي أولوية الطفل الذكر من أفراد الأسرة الحاكمة في ولاية العرش، حيز التنفيذ.

وقد دخل هذا التغيير، الذي يلغي أسبقية الأبناء الذكور في العائلة الملكة على أشقائهم الإناث في ترتيب ولاية العرش، حيز التنفيذ في مارس/آذار 2015.

وسيكون هذا الطفل هو سادس أبناء الأحفاد للملكة.