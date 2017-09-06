الممثلة ميغان ماركل: أنا والأمير هاري في حالة حب

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تحدثت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل علنا للمرة الأولى عن علاقة الحب التي تجمعها بالأمير هاري، قائلة "شخصيا أعيش قصة حب رائعة".

وقالت ماركل (36 عاما) في حديث لمجلة "فانيتي فير" إنها والأمير البريطاني يقضيان معا وقتا "مميزا".

وأضافت "نحن شخصان سعيدان حقا وفي حالة حب".

وكشفت الممثلة الأمريكية أنها ارتبطت بالأمير هاري قبل ستة أشهر من إماطة اللثام عن هذه العلاقة في وسائل الإعلام في نهاية عام 2016.

وأثيرت ضجة إعلامية حينما كشفت وسائل الإعلام أن الأمير هاري يواعد النجمة الأمريكية، وأن الاثنين التقيا ببعضهما البعض في يوليو/ تموز العام الماضي.

ودفع الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه العلاقة الأمير هاري لإصدار بيان هاجم فيه الصحافة لأنها عرّضت ماركل إلى "موجة من الانتهاكات والمضايقات".

"هذا وقتنا"

وأقرت ماركل في حديثها لمجلة فانيتي فير بأن هناك "تحديات" تواجه علاقتها بالأمير هاري، وأحيانا "تتزايد بشكل كبير" هذه التحديات و"في بعض الأيام تبدو أكثر صعوبة من أيام أخرى".

وقالت "في البداية كان مثيرا كيف تغيرت الأمور. لكن لا يزال لدي كل هذا الدعم من حولي، وبالطبع دعم رفيقي (هاري)".

وأوضحت أنها لا تقرأ أي مقالات تتحدث عنها، سواء تلك المتعلقة بحياتها الخاصة أو عملها.

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مصدر الصورة Getty Images Image caption تقول ماركل إنها لا تعرّف نفسها من خلال علاقاتها

وردت ماركل، التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني (سوتس) Suits، على سؤال بشأن أسلوب تعاملها مع تكهنات الصحافة بشأن علاقتها بالأمير هاري، قائلة "كنا نتواعد بشكل هادئ جدا لنحو ستة أشهر قبل أن تصبح هذه العلاقة خبرا (في الصحف)، وكنت مشغولة في عملي خلال كل تلك الفترة، والأمر الوحيد الذي تغير هو إدراك الناس".

وأضافت "لم أتغير مطلقا. لازلت نفس الشخص. لم أعرّف نفسي مطلقا من خلال علاقاتي".

لكن النجمة الأمريكية تدرك أنه مع استمرار هذه العلاقة فإن الأضواء قد تُسلط عليها وعلى الأمير بدرجة أكبر.

وقالت ماركل للمجلة "نحن مرتبطان.. نحن في حالة حب. أنا متأكدة من أننا في وقت ما سنقدم نفسينا وسيكون لدينا قصص نرويها، لكني آمل أن يتفهم الناس أن هذا وقتنا نحن".

وتابعت "هذا من أجلنا. جزء مما يجعل الأمر مميزا أنه أمر يخُصنا نحن فقط. لكننا سعداء. شخصيا أنا أعيش قصة حب رائعة".