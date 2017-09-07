الأمريكي من أصل مصري رامي مالك في دور أسطورة الروك فريدي ميركوري

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وقع الاختيار على الممثل الأمريكي المصري الأصل رامي مالك للعب دور فريدي ميركوري مؤلف الأغاني والمغني الأساسي في فرقة موسيقى الروك "كوين" الشهيرة في فيلم يتناول قصّة حياته.

وحصل مالك على جائزة "إيمي" عام 2016 عن تجسيده لشخصية القرصان الإلكتروني إليوت في سلسلة "مستر روبوت" الذي حقق نجاحاً كبيرا ليصبح أول ممثل غير أبيض يحصل على الجائزة عن فئة أفضل ممثل أول في دور درامي.

ومن المقرر أن يخرج الفيلم براين سينغر، صاحب سلسلة أفلام X-Men، ونشرت الثلاثاء أول صورة لمالك بالملابس الملفتة المميزة لشخصية ميركوري.

ونقلت انترتاينمت ويكلي عن مالك قوله "عندما تنظر إلى المرأة لترى شخصا أخرى يحدق في وجهك، فإنك تشعر بكثير من الثقة".

وقال سينغر إن الفيلم الذي اختير له اسم افتتان البوهيمية "Bohemian Rhapsody" لن يكون سيرة ذاتية تقليدية بل احتفاء بتاريخ الفرقة الموسيقية.

ويشارك في الفيلم جوني ديب وبين ويشو، بينما انسحب الفنان الكوميدي ساشا بارون كوهين بسبب خلافات مع أعضاء الفرقة نفسهم فضلاً عن تأجيل المشروع مرات عديدة.

وسيجسد الفيلم قصة حياة ميركوري بداية من تشكيل فرقة مع بريان ماي وروغر تايلور عام 1970 وحتى تأديتهم لأغنية "فيرست آيد" الشهيرة عام 1985 قبل 6 سنوات من وفاة ميركوري عن 45 عاماً بسبب مضاعفات جراء اصابته بالإيدز.