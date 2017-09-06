بريطانيا الحقيقية في صور

تقف غوين هازلوك، البالغة من العمر 71 عاما، على شاطئ برا ساندس في كورنوول. وتمارس هازلوك رياضة ركوب الأمواج يوميا على مدار أربعين عاما. وقالت المصورة سارا لي إن أسرة هازلوك اليهودية الأورثوزكسية تبدو خلف هازلوك التي تقف على الصخور. وأضافت :"كانوا يتحركون إلى جانبها منهمكين في شؤونهم الأسرية غير مدركين لوجودنا. كانت لحظة متناقضة، لحظة بريطانية بامتياز، مجرد لحظة".