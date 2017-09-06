بريطانيا الحقيقية في صور

  • 6 سبتمبر/ أيلول 2017

أكبر معارض التصوير في بريطانيا يقدم مئة صورة على شاشات رقمية في شتى أرجاء البلاد ترسم صورة ملامح بريطانيا.

  • صورة رجل أمهق Andrea Zvadova

    تسلط المصورة أندريا زفادوفا، ضمن سلسلة أعمالها بعنوان "صبغ"، الضوء على الجمال الطبيعي للبشر مثل ليو من لندن.

  • سيدة تقف في جزيرة وتحمل صقرا Jon Tonks

    تعيش روث بارات في جزيرة إيسدال، وهي واحدة من الجزر الواقعة على الساحل الغربي لاسكتلندا. ويبلغ تعداد سكانها نحو 60 نسمة إلى جانب عدد قليل من الصقور.

  • سيدة تمسك لوحا للركوب الأمواج Sarah Lee

    تقف غوين هازلوك، البالغة من العمر 71 عاما، على شاطئ برا ساندس في كورنوول. وتمارس هازلوك رياضة ركوب الأمواج يوميا على مدار أربعين عاما. وقالت المصورة سارا لي إن أسرة هازلوك اليهودية الأورثوزكسية تبدو خلف هازلوك التي تقف على الصخور. وأضافت :"كانوا يتحركون إلى جانبها منهمكين في شؤونهم الأسرية غير مدركين لوجودنا. كانت لحظة متناقضة، لحظة بريطانية بامتياز، مجرد لحظة".

  • مجموعة من أفراد الأسرة. Jorn Tomter

    التقط المصور جورن تومتر صورة لهذه المجموعة من الأقارب خارج منزلهم في كلابتون، شمال شرق لندن، أثناء انتظارهم عودة والدتهم. والصورة جزء من توثيق مستمر للسكان في هذه المنطقة.

  • أسرة تقف خارج المنزل. Rick Pushinsky

    تظهر صورة التقطها المصور ريك بوشينسكي أسرة لاجئة من دارفور أتيحت لها فرصة التوطن في بريطانيا في إطار برنامج حكومي يهدف إلى إيواء اللاجئين غير القادرين على العودة إلى بلادهم الأصلية.

  • شاب بهيئة إمرأة. Thea Geldi

    التقطت المصورة تيا غيلدي هذه الصورة لرولاند براي، وهو ممثل يبلغ من العمر 24 عاما، ينتحل هيئة إمرأة أثناء إحدى العروض. وتأتي الصورة في إطار سلسلة مستوحاة من المناخ السياسي خلال الانتخابات الأمريكية لدونالد ترامب.

  • طفلة تجلس أمام الكاميرا. Sian Davey

    تجلس أليس ابنة سيان دافي على أريكة أثناء فترة تعافيها من فيروس. ولدت أليس تعاني من متلازمة "داون". والتقطت دافي صورة لطبيعة الحياة اليومية للأسرة ضمن سلسلة صور حميمة لها.

  • الممثل وارويك ديفيس Charlie Gray

    التقط تشارلي غراي صورة للممثل وارويك ديفيس خلف فندق هوليداي إن في برمنغهام لمجلة هوليوود ريبورتر.

  • راقصة أمام خلفية بيضاء. Andy Lo Po

    التقط أندي لو بو هذه الصورة لميكاييلا من فرقة كاندوكو الراقصة، وهي فرقة تضم راقصين معاقين وغير معاقين يسعون إلى تغيير مفاهيم الرقص.

  • مسن يقف في مطبخ. Mark Atiken

    يقف جون في مطبخ منزله في ضيعة حدائق كريسنغهام في لندن. والتقط مارك أتيكين الصورة ضمن سلسة أعمال أطلق عليها اسم "سانكتام إيفيميرال" عن الحياة في ضيعة سكنية تحت التجديد.

المزيد حول هذه القصة