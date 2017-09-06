بريطانيا الحقيقية في صور
أكبر معارض التصوير في بريطانيا يقدم مئة صورة على شاشات رقمية في شتى أرجاء البلاد ترسم صورة ملامح بريطانيا.
-
Andrea Zvadova
تسلط المصورة أندريا زفادوفا، ضمن سلسلة أعمالها بعنوان "صبغ"، الضوء على الجمال الطبيعي للبشر مثل ليو من لندن.
-
Jon Tonks
تعيش روث بارات في جزيرة إيسدال، وهي واحدة من الجزر الواقعة على الساحل الغربي لاسكتلندا. ويبلغ تعداد سكانها نحو 60 نسمة إلى جانب عدد قليل من الصقور.
-
Sarah Lee
تقف غوين هازلوك، البالغة من العمر 71 عاما، على شاطئ برا ساندس في كورنوول. وتمارس هازلوك رياضة ركوب الأمواج يوميا على مدار أربعين عاما. وقالت المصورة سارا لي إن أسرة هازلوك اليهودية الأورثوزكسية تبدو خلف هازلوك التي تقف على الصخور. وأضافت :"كانوا يتحركون إلى جانبها منهمكين في شؤونهم الأسرية غير مدركين لوجودنا. كانت لحظة متناقضة، لحظة بريطانية بامتياز، مجرد لحظة".
-
Jorn Tomter
التقط المصور جورن تومتر صورة لهذه المجموعة من الأقارب خارج منزلهم في كلابتون، شمال شرق لندن، أثناء انتظارهم عودة والدتهم. والصورة جزء من توثيق مستمر للسكان في هذه المنطقة.
-
Rick Pushinsky
تظهر صورة التقطها المصور ريك بوشينسكي أسرة لاجئة من دارفور أتيحت لها فرصة التوطن في بريطانيا في إطار برنامج حكومي يهدف إلى إيواء اللاجئين غير القادرين على العودة إلى بلادهم الأصلية.
-
Thea Geldi
التقطت المصورة تيا غيلدي هذه الصورة لرولاند براي، وهو ممثل يبلغ من العمر 24 عاما، ينتحل هيئة إمرأة أثناء إحدى العروض. وتأتي الصورة في إطار سلسلة مستوحاة من المناخ السياسي خلال الانتخابات الأمريكية لدونالد ترامب.
-
Sian Davey
تجلس أليس ابنة سيان دافي على أريكة أثناء فترة تعافيها من فيروس. ولدت أليس تعاني من متلازمة "داون". والتقطت دافي صورة لطبيعة الحياة اليومية للأسرة ضمن سلسلة صور حميمة لها.
-
Charlie Gray
التقط تشارلي غراي صورة للممثل وارويك ديفيس خلف فندق هوليداي إن في برمنغهام لمجلة هوليوود ريبورتر.
-
Andy Lo Po
التقط أندي لو بو هذه الصورة لميكاييلا من فرقة كاندوكو الراقصة، وهي فرقة تضم راقصين معاقين وغير معاقين يسعون إلى تغيير مفاهيم الرقص.
-
Mark Atiken
يقف جون في مطبخ منزله في ضيعة حدائق كريسنغهام في لندن. والتقط مارك أتيكين الصورة ضمن سلسة أعمال أطلق عليها اسم "سانكتام إيفيميرال" عن الحياة في ضيعة سكنية تحت التجديد.
معرض الصور
ماذا فعلت الحداثة بقبائل الهند؟
- 3 سبتمبر/ أيلول 2017
ماذا تعني العطلة بعدسات القراء؟
- 2 سبتمبر/ أيلول 2017
بالصور: الاحتفالات بعيد الأضحى
- 1 سبتمبر/ أيلول 2017