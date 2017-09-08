المخرجة اغنيس فاردا أول امرأة تحصل على أوسكار فخري

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أصبحت المخرجة البلجيكية اغنيس فاردا، البالغة من العمر 89 عاما، أول امرأة تحصل على جائزة الأوسكار الفخرية.

وكانت فاردا عضوا مهما من مخرجي "الموجة الفرنسية الجديدة" في ستينات القرن الماضي، ومن الأفلام التي أخرجتها "كليو" و"السعادة" و"مخلوقات".

وستكون فاردا واحدة من قائمة تضم أربعة أشخاص يحصلون على جائزة أوسكار فخرية هذه السنة.

وبالإضافة إلى فاردا، تضم القائمة الكاتب والمخرج تشارلز برونيت، والممثل دونالد سوذرلاند، والمصور السينمائي أوين روزمان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت فاردا من الأسماء المهمة بين مخرجة الموجة الجديدة الفرنسية

ولم تحصل سوى امرأة واحدة على جائزة الأوسكار لأحسن مخرج، وهي كاثرين بيغلو التي فازت بالجائزة عن فيلم "ذا هارت لوكر".

وحصل 16 مخرجا على جوائز أوسكار فخرية في الماضي، لكن لم يكن بينهم امرأة واحدة.

وتُلقّب فاردا بـ"أم الموجة الفرنسية الجدية"، بحسب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح الجوائز.

وأخرجت فاردا أفلاما مهمة طوال مسيرتها المهنية منها "المشرد" في عام 1985 و "مئة ليلة وليلة" وكذلك "شواطئ أنييس" في عام 2008.

ولم ترشح فاردا لجائزة أوسكار تنافسية من قبل، لكنها قد ترشح لواحدة الآن مع حصولها على الأوسكار الفخرية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption من اليمين: أوين رويزمان ودونالد سوذرلاند وتشارلز برونيت

وثمة اعتقاد بأنها ستنال ترشيحا عن فئة أفضل فيلم وثائقي عن فيلمها "وجوه وأمكنة"، الذي رشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان في شهر مايو/ أيار.

ومن الآخرين الذين سينالون جائزة الأوسكار الفخرية، تشارلز برونيت الذي أخرج فيلمين مهمين هما "قاتل الغنم" و"النوم في حالة غضب". وقد نال إشادة عن أسلوبه في "تصوير حياة الأمريكيين السود".

ويعرف دونالد سوذرلاند بدوره في فيلم "الإثنا عشر القذرون" وسلسلة أفلام "مباريات الجوع".

أما أوين رويزمان فقد حصل على خمسة ترشيحات لأعماله، منها "الصلة الفرنسية" و"طارد الأرواح" و"الشبكة".