اكتشاف مقبرة فرعونية لصانع الذهب في معبد الإله آمون

مصدر الصورة Reuters Image caption المقبرة تعود لأمنمحات، صانع التماثيل والحلي الذهبية الخاصة بالفرعون في معبد الإله آمون

اكتشفت بعثة أثرية مصرية مقبرة فرعونية لصناع الذهب أمنمحات، في منطقة البر الغربي قرب مدينة الأقصر في صعيد مصر، والتي تبعد كيلومترين فقط عن وادي الملوك.

وترجع المقبرة لعصر الأسرة الحديثة، وبها ممياوات لأمرأة، هي "ست نفر" زوجة أمنمحات، وولديها.

ومن بين القطع الأثرية المكتشفة تمثال لصانع الذهب "أمنمحات" ، يجلس بجانب زوجته. ولم يتضح بعد إذا كانت الممياوات الثلاثة لأشخاص على صلة بأمنمحات.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية أن الممياوات الثلاثة اكتُشفت في غرفة دفن تقود إلى الغرفة الرئيسية.

ويرجح علماء الآثار أن الأم توفيت عن عمر 50 عاما. وتشير الاختبارات إلى أنها كانت مصابة بالتهاب العظام البكتيري. أما الولدان، فكانا في العشرينات والثلاثينات من العمر، وممياواتهما في حالة جيدة..

مصدر الصورة EPA Image caption تقع المقبرة في منطقة "ذراع أبو النجا"، التي تضم مقابر كبار موظفي الدول الفرعونية في العصر الحديث

ويقول الأثريون المصريون إن مقبرة أمنمحات، الذي كان يعمل على صناعة التماثيل والحلي الذهبية التي تخص الفرعون بمعابد الإله آمون، قد تدلهم إلى المزيد من الاكتشافات في منطقة "ذراع أبو النجا"، التي تشتهر بمعابدها وغرف دفنها.

وقال مصطفى وزيري رئيس منطقة آثار الاقصر أن هذه المقبرة تقع داخل منطقة "ذراع أبو النجا" التي يطلق عليها الأثريون "وادي الأموات" وتضم العديد من المقابر الأثرية لم يتم اكتشافها حتى الآن، وكانت تخص كبار موظفي الدولة الفرعونية في عصر "الدولة الحديثة" التي تشمل الأسرات من ١٨ وحتى ال٢٠

مصدر الصورة Reuters Image caption ممياوات الولدين اكتُشفت في حالة جيدة

وأعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، عن الكشف الأثري، وقال إن المقبرة احتوت على "الكثير من قطع الأدوات الجنائزية داخل وخارج المقبرة. عثرنا على ممياوات، وتوابيت، وأمشاط جنائزية، وأقنعة، وبعد الحلي وتمثال."

وعُثر داخل المقبرة المكتشفة على تماثيل كاملة لصاحب المقبرة وزوجته، ومجموعة من الأواني الفخارية في حالة جيدة، والعشرات من التماثيل الجنائزية "الأوشابتي"، وبعض الممياوات والتوابيت الخشبية التي مازالت تحتفظ بألوانها المميزة منذ ما يربو على ألفي عام.

وتتوقع بعثة الآثار المصرية، العاملة في موقع ذراع أبو النجا بمنطقة "القرنة"، العثور على نحو ثلاثة مقابر أخرى في المنطقة، تخص بعض كبار العمال والموظفين.

مصدر الصورة EPA Image caption يُظهر التمثال أمنمحات وهو يجلس بجانب زوجته، وبينهما ابنهما