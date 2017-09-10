الممثل الفلسطيني كامل الباشا يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا

مصدر الصورة Reuters Image caption كامل الباشا يحمل جائزته

فاز الممثل الفلسطيني كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل في المهرجان عن دوره في فيلم "قضية رقم 23" للمخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري.

وتجري أحداث الفيلم في منطقة فسوح، ذات الأغلبية المسيحية في بيروت، عن شجار بين مسيحي لبناني و لاجئ فلسطيني (كامل الباشا)، وتتطور المشادة بينهما إلى مواجهة أمام القضاء.

وفاز فيلم "شكل الماء" للمخرج المكسيكي غيرييمو ديل تورو بالأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا في دورته الرابعة والسبعين.

وقال ديل تورو، الذي يشتهر بأفلام الفانتازيا والخيال وأفلام الرعب التي تدور في أجواء قوطية، إن الجائزة المرموقة دليل على البقاء وفيا "لما تؤمن به، وهو في حالتي، الوحوش".

وتدور أحداث الفيلم حول شابة خرساء يتيمة (سالي هوكينز) تقع في حب وحش مائي، جلب من الأمازون إلى الولايات المتحدة لإجراء ابحاث.

وحصل فيلم "فوكستروت" للمخرج الاسرائيلي صامويل مواز على الأسد الفضي، ثاني أهم جوائز المهرجان.

وفاز المخرج الفرنسي إكزافييه لاغراند بالأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلمه "حضانة" .

وأهدى ديل تورو جائزته للمخرجين الشباب من أمريكا اللاتينية.

وقال ديل تورو "كمكسيكي، أهدي هذه الجائزة لكل المخرجين المكسيكيين والمخرجين من أمريكا اللاتينية الذين يحلمون بتحقيق ما قيل لهم إنه لا يمكن تحقيقه".