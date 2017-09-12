كيم كارداشيان تنتقد مزاعم "الأم بديلة"، لكنها لم تنفها

Image caption انتقدت كيم كارداشيان مزاعم استعانتها بأم بديلة لإنجاب طفل جديد، لكنها لم تنف ذلك

وصفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تقارير أفادت بأنها تنتظر طفلها الثالث من "أم بديلة" بأنها "اقتحام سافر لخصوصيتها".

وكانت الكثير من الصحف والمجلات قد زعمت أن كيم وزوجها كاين ويست يخططان للاستعانة بأم بديلة لإنجاب طفل جديد لينضم إلى أسرتهما.

وقالت كارداشيان لموقع إي نيوز الذي يتداول أخبار النجوم والفنانين "لقد أطلعت على خيارات كثيرة، لكننا لم نؤكد أي شيء".

وأضافت أنها قررت أن توضح الأمور حول مسألة الأم البديلة أثناء رحلتها لحضور أسبوع الموضة في نيويورك.

وكيم أم لطفلين هما نورث ويست البالغة من العمر أربع سنوات وسان ويست البالغ من العمر سنة واحدة.

ولم تنف كيم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نيتها إنجاب المزيد من الأطفال، لكنها قالت"لم نؤكد أي من هذه المزاعم، وتناول هذا الموضوع فيه انتهاك سافر لخصوصيتنا، سوف نبلغكم عندما نكون مستعدين."

Image caption تحضر كارداشيان أسبوع الموضة في نيويورك

وحاولت، خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في نيويورك، أن توضح بعض الحقائق فيما يتعلق ببعض ما يشاع عن نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شارون أوزبورن، عضوة لجنة التحكيم السابقة في برنامج إكس فاكتور،انتقدت في مقال نشرته صحيفة ذي تليغراف صورا عارية لكيم على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أوزبورن إن"كيم تقول إنها تفعل كل شيء من أجل دعم قضايا المرأة، لكن ما تفعله لا يمت بصلة لهذه القضية."

لكن كيم ردت على أوزبورن بالقول إنها تنشر صورها عارية لأنها فخورة بجسدها.