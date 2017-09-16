الأسواق بعدسات القراء
في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "الأسواق".
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Alamy
التقطت هذه الصورة لسيدة تعد وجبات سريعة من الموز المشوي في شارع ويا لاي رود في مدينة شيانغ ماي في تايلاند أثناء ازدحام الشارع بالمارة الذين يتسوقون ويتناولون الطعام، ورائحة الطعام المذهلة تملأ المكان.
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RICHARD SILVA
التقطت عدسة ريتشارد سيلفا هذه الصورة للدجاج الماليزي أثناء شيه على الفحم في سوق غادونغ الليلي في بريوني بجزيرة بورنيو. ويعرف هذا السوق بأنه شارع متخصص في المأكولات التي يمكن تناولها مع صلصة الحمص.
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STEVE DEMERANVILLE
ستيف ديميرانفي يقول عن هذه الصورة: "وقفت على جانب الطريق لشراء بعض زهور دوار الشمس من المزارعين في الحقول المجاورة للطريق، وكان أحد المزارعين يتبع نظاما معقدا في البيع، إذ حمل الزهور على جرار زراعي حتى يتمكن من الحصاد أثناء شرائي الزهور والمأكولات."
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ELAINE WOODFORD
لم تتمكن إيلين وودفورد من مقاومة هذه الألوان المبهجة في أحد محلات بيع المصابيح في سوق هوي آن في فيتنام، فالتقط هذه الصورة.
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MELANIE BAKER
ميلاني بيكر التقطت هذه الصورة لعرض خضروات في سوق في الهند، وجذبها إلى التقاط الصورة أن الأخضر هو لونها المفضل.
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SUSAN RUSSO GELBART
تقول سوزان روسو غلبرت إن "كل شيء بدء من الخضروات، والأدوات إلى شباك البعوض متوافر في هذا السوق في باماكو عاصمة مالي.
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SUSIE HILL-HAIMES
التقطت هذه الصورة سوزي هيل هايمز لسوق أونغ سان في يانغون في ميانمار. وزارت سوزي هذا السوق في 2016 عندما أذهلتها المعروضات المتنوعة وحجم المبيعات الكبير. ولفت انتباهها بين المعروضات أكوام من الأحذية المكشوفة معروضة للبيع.
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ELISE BELLE
إليز بيلي التقطت هذه الصورة في سوق أكوديساوا في مدينة لوم في توغو حيث تباع رؤوس القرود والكلاب والطيور الميتة، والثعابين المحنطة، وغيرها من منتجات الحيوانات النافقة التي يستخدمها مشعوذون محليون في علاج المرضى.
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CATHRYN GALLACHER
التقطت كاثرين غالاشر هذه الصورة لمحل لبيع الفاكهة والخضروات باسم "بونرز" في سوق أوكسفورد المغطى في يوم هاديء من أيام إبريل/ نيسان.
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GARETH BESSANT
التقط هذه الصورة جاريث بيزانت لبائعة زهور في أحد الأسواق الأسيوية.
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