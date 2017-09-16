الأسواق بعدسات القراء

  • 16 سبتمبر/ أيلول 2017

في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "الأسواق".

  • سيدة تطهو الطعام - ماثيو وارنيت Alamy

    التقطت هذه الصورة لسيدة تعد وجبات سريعة من الموز المشوي في شارع ويا لاي رود في مدينة شيانغ ماي في تايلاند أثناء ازدحام الشارع بالمارة الذين يتسوقون ويتناولون الطعام، ورائحة الطعام المذهلة تملأ المكان.

  • دجاج مشوي RICHARD SILVA

    التقطت عدسة ريتشارد سيلفا هذه الصورة للدجاج الماليزي أثناء شيه على الفحم في سوق غادونغ الليلي في بريوني بجزيرة بورنيو. ويعرف هذا السوق بأنه شارع متخصص في المأكولات التي يمكن تناولها مع صلصة الحمص.

  • جرار زراعي STEVE DEMERANVILLE

    ستيف ديميرانفي يقول عن هذه الصورة: "وقفت على جانب الطريق لشراء بعض زهور دوار الشمس من المزارعين في الحقول المجاورة للطريق، وكان أحد المزارعين يتبع نظاما معقدا في البيع، إذ حمل الزهور على جرار زراعي حتى يتمكن من الحصاد أثناء شرائي الزهور والمأكولات."

  • مصابيح ملونة ELAINE WOODFORD

    لم تتمكن إيلين وودفورد من مقاومة هذه الألوان المبهجة في أحد محلات بيع المصابيح في سوق هوي آن في فيتنام، فالتقط هذه الصورة.

  • خضروات MELANIE BAKER

    ميلاني بيكر التقطت هذه الصورة لعرض خضروات في سوق في الهند، وجذبها إلى التقاط الصورة أن الأخضر هو لونها المفضل.

  • سوق في باماكو SUSAN RUSSO GELBART

    تقول سوزان روسو غلبرت إن "كل شيء بدء من الخضروات، والأدوات إلى شباك البعوض متوافر في هذا السوق في باماكو عاصمة مالي.

  • أحذية مكشوفة SUSIE HILL-HAIMES

    التقطت هذه الصورة سوزي هيل هايمز لسوق أونغ سان في يانغون في ميانمار. وزارت سوزي هذا السوق في 2016 عندما أذهلتها المعروضات المتنوعة وحجم المبيعات الكبير. ولفت انتباهها بين المعروضات أكوام من الأحذية المكشوفة معروضة للبيع.

  • جلود ورؤوس حيوانات ELISE BELLE

    إليز بيلي التقطت هذه الصورة في سوق أكوديساوا في مدينة لوم في توغو حيث تباع رؤوس القرود والكلاب والطيور الميتة، والثعابين المحنطة، وغيرها من منتجات الحيوانات النافقة التي يستخدمها مشعوذون محليون في علاج المرضى.

  • خضروات وفاكهة CATHRYN GALLACHER

    التقطت كاثرين غالاشر هذه الصورة لمحل لبيع الفاكهة والخضروات باسم "بونرز" في سوق أوكسفورد المغطى في يوم هاديء من أيام إبريل/ نيسان.

  • بائعة زهور GARETH BESSANT

    التقط هذه الصورة جاريث بيزانت لبائعة زهور في أحد الأسواق الأسيوية.

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