الأسواق بعدسات القراء

ستيف ديميرانفي يقول عن هذه الصورة: "وقفت على جانب الطريق لشراء بعض زهور دوار الشمس من المزارعين في الحقول المجاورة للطريق، وكان أحد المزارعين يتبع نظاما معقدا في البيع، إذ حمل الزهور على جرار زراعي حتى يتمكن من الحصاد أثناء شرائي الزهور والمأكولات."