مصدر الصورة IBRAHIM KEIVO Image caption ألمانيا منحت كيفو حق اللجوء منذ عامين

رفضت السلطات في بريطانيا منح المغني السوري إبراهيم كيفو تأشيرة دخول للمشاركة في مهرجان موسيقي بسببه افتقاره "مهارات خاصة"، بحسب منظمي المهرجان.

وكان من المقرر أن يعزف كيفو في المهرجان، الذي يقام الشهر المقبل، لكن وزارة الداخلية رفضت طلب حصوله على تأشيرة.

ووقع نحو 1729 شخصا على عريضة تحث المسؤولين على السماح لكيفو بدخول بريطانيا.

ووصف الكاتب البريطاني، فيليب بولمان، قرار منع كيفو بأنه "عار".

ومنحت ألمانيا كيفو حق اللجوء قبل عامين.

ويعزف كيفو أغاني شعبية باستخدام آلة العود، وكان مقررا أن يشارك في برنامج تعليمي للشباب.

لكن بيان وزارة الداخلية قال إنه على رعاة مقدم الطلب "أن يثبتوا أن دور (كيفو) لا يمكن أن يقوم به شخص آخر مقيم بالفعل في المملكة المتحدة".

وأضاف: "إذا لم يُقدم دليل، كرسالة تأييد مكتوبة من هيئة معتبرة، سيرفض الطلب".

وقال كيفو إنه "مصدوم" بسبب رفض طلبه، وأضاف: "إنها المرة الأولى التي لا أمنح فيها تأشيرة دخول، فمنذ 2002 وأنا أتجول في أنحاء أوروبا".

ومضى قائلا: "لا أنوي البقاء في بريطانيا. كل ما أريده هو عرض أعمالي الموسيقية في هذا البلد الجميل".

وقالت المديرة الفنية للمهرجان، بريا ميتشل، إن سبب منع وزارة الداخلية كيفو من دخول البلاد "واهٍ".

وأضافت: "اضطراره لمغادرة بلاده وخسارته كل شيء كان أمرا صعبا. ورفض منحه فرصة لعرض فنه معنا يعد أمرا قاسيا للغاية".