برلين تستضيف أول معرض في العالم لفن الرسم على الجدران (غرافيتي)

احتفت العاصمة الألمانية برلين بأعمال الرسم والكتابة على الجدران (الغرافيتي) وأعلنتها بوصفها نوعا فنيا معترفا به، على الرغم من أن العديد من المدن في العالم ما زالت تعد هذا النوع من الرسومات تخريبا وتلويثا للشوارع يجب إزالته.

مصدر الصورة EPA Image caption الفنان ديفيد دو لا مانو أثناء رسم غرافيتي على أحد الأبنية السكنية بالقرب من المتحف

ويفتح متحف الفن الحضري المعاصر أبوابه في برلين، المدينة المشهورة بفن الرسم في الشارع، أمام أول معرض لفن الغرافيتي.

ويعد هذا المعرض المفتوح الأول من نوعه في العالم، وتعرض فيه أعمال 150 فنانا دوليا ومحليا.

مصدر الصورة EPA Image caption أشارت تقارير إلى أن هذا المتحف هو الأول من نوعه في العالم المخصص لفن الشارع

مصدر الصورة Reuters Image caption القائمون على المتحف يقولون إن الشارع يبقى أفضل مكان لتقديم هذا النوع من الفن

مصدر الصورة EPA Image caption يقام المعرض في مبنى سكني وضعت فيه أرضيات أسفلتية وجدران مفتوحة لمنح الجمهور الشعور بأنه في الشارع

وقالت ياشا يونغ، مدير المتحف لوكالة رويترز "الفن الحضري المعاصر الخطوة المنطقية التالية لمتابعة ما يجري في الشارع".

وأضافت "يمكن لهذا المنزل أن يصبح بمثابة أرشيف يروى قصة (فن الشارع) للمرة الأولى، من بدايتها وحتى الآن".

ورسم العديد من الأعمال المشاركة والموجودة داخل المتحف في الشوارع المحيطة والمواجهة له، وذلك قبيل حفل الافتتاح الرسمي.

مصدر الصورة Reuters Image caption سلطات العاصمة الألمانية تقدم إجراءات لمساعدة فناني الشارع على مواصلة عملهم بصورة قانونية

مصدر الصورة EPA Image caption يهدف المعرض لمنح فناني الشارع اعترافا أكبر بفنهم

مصدر الصورة Reuters Image caption ثمة معرض لفن الغرافيتي في العاصمة الألمانية مقام على بقايا حائط برلين الشهير

ومن غير المسموح في برلين رسم الغرافيتي على أوجه المباني بدون الحصول على تصريح من أصحابها ويعد هذا الأمر غير قانوني.

ومع هذا فإن سلطات العاصمة تنتهج إجراءات لمساعدة فناني الشارع لمواصلة عملهم بصورة قانونية.

وأعرب الفنان البريطاني لويس ماسي، المشارك في المعرض عن سعادته بهذه الخطوة من جانب برلين، وقال "يعني هذا أن الفنانين، الذين كانوا جزءا من هذه الحركة لفترة طويلة، سيحظون بالاحترام الذي يستحقونه".