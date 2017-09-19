بالصور: الأزياء في حفل جوائز إيمي 2017

ظهرت نيكول كيدمان متألقة وهي ترتدي فستانا من تصميم دار أزياء كيلفن كلاين، كما ارتدت زوج حذاء غير متطابق. وحصلت كيدمان، التي انتقلت بنجاح من شاشة السينما إلى التليفزيون، على جائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات القصيرة عن دورها في مسلسل "بيغ ليتل لايز".