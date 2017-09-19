بالصور: الأزياء في حفل جوائز إيمي 2017
نلقي الضوء على النجوم الأكثر أناقة في حفل جوائز إيمي 2017، الذي أقيم في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.
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ارتدت ريس ويذرسبون، نجمة مسلسل "بيغ ليتل لايز"، فستان سهرة من تصميم مصممة الأزياء ستيلا مكارتني. وكان مسلسل "بيغ ليتل لايز" قد حصد خمس جوائز إيمي هذا العام. وحصلت نيكول كيدمان على جائزة أفضل ممثلة، متفوقة على ريس التي شاركتها البطولة.
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ارتدت زوي كرافيتز، التي شاركت أيضا في مسلسل "بيغ ليتل لايز"، فستان من دار أزياء ديور. ولعبت كرافيتز، وهي ابنة ليني كرافيتز وليزا بونيت، دور بوني، وهي الزوجة الثانية لرجل كان متزوجا في السابق من الشخصية التي تجسدها ويذرسبون.
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تألق دونالد غلوفر على السجادة الحمراء، وظهر مرتديا بذلة بنفسجية اللون. وفاز نجم مسلسل "أتلانتا" بجائزتين، واحدة منها لأفضل مخرج مسلسل كوميدي. وأصبح غلوفر أول مخرج من أصل أفريقي يفوز بجائزة في هذه الفئة.
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ارتدى روبول (الذي يظهر في الصورة مع مقدمة البرامج التليفزيونية ميشيل فيزاج) بذلة تشبه زي المهرج. نافس برنامج "دراغ ريس" الذي يقدمه روبول على جائزة أفضل برنامج واقع، لكنه خسر الجائزة التي ذهبت لبرنامج "ذا فويس".
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سجلت لينا وايث فصلا جديدا في تاريخ جوائز إيمي، إذ أصبحت أول أمريكية أفريقية تفوز بجائزة أفضل سيناريو لمسلسل كوميدي. وحصلت واين على الجائزة لمشاركتها في كتابة سيناريو مسلسل "ماستر أوف نن" مع عزيز الأنصاري، المؤسس المشارك لشبكة نيتفليكس.
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ارتدى نواه شابس، نجم مسلسل "سترينجر ثينجس"، بذلة بحرية مخملية. وجسد الممثل، البالغ من العمر 12 عاما، دور ويل بييرز في المسلسل الذي عرض على شبكة نيتفليكس، لكنه فشل في حصد أي جائزة.
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ظهرت إيفان راشيل وود وهي ترتدي فستان بتصميم يشبه البذلة، ورشحت نجمة مسلسل "وستوورلد" لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي، لكنها خسرت الجائزة لحساب إليزابيث موسم بطلة مسلسل "ذا هاندميدز تيل".
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ظهرت نيكول كيدمان متألقة وهي ترتدي فستانا من تصميم دار أزياء كيلفن كلاين، كما ارتدت زوج حذاء غير متطابق. وحصلت كيدمان، التي انتقلت بنجاح من شاشة السينما إلى التليفزيون، على جائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات القصيرة عن دورها في مسلسل "بيغ ليتل لايز".
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ظهرت كلير فوي بإطلالة سوداء رسمية من تصميم دار أزياء "أوسكار دي لا رينتا". وحصل جون ليثجو، الذي شاركها البطولة في مسلسل "ذا كراون"، على جائزة أفضل ممثل مساعد.
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