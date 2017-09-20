رسالة سرية على قاع حذاء إليزابيث موس، عن الوصاية الذكورية

مصدر الصورة AFP Image caption وجهت موس رسالة سرية على باطن فردة حذائها

كشفت مصممة أزياء الممثلة إليزابيث موس رسالة سرية وجهتها الممثلة ل "الأوصياء"، كتبتها على حذائها.

وقد فازت موس بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في مسلسل بعنوان " The Handmaid ."

ونشرت مصممة أزياء موس صورة إحدى فردتي حذائها ومكتوب على باطنها كلمة " off "، وكتبت إلى جانب الصورة "عليكم أن تخمنوا المكتوب على الفردة الأخرى، رسالتنا إلى الأوصياء".

وتتضمن هذه الرسالة إشارة إلى المسلسل الذي لعبت بطلته موس، التي تتحدث عن "عبيد" من الإناث يجبرن على الحمل بأطفال لعائلات ذات نفوذ.

وتحمل النساء المستعبدات أسماء تبدأ ب Off يليها الاسم الأول للسيد.

ويخمن البعض أن الرسالة موجهة إلى "الأوصياء في هوليوود وفي الحياة بشكل عام".

وقالت موس في حديث أدلت به بعد فوزها بالجائزة إن من الأهمية بمكان أن تتولى النساء رواية حكايات النساء.

وأضافت: "إن هذا تخصصي واهتمامي كامرأة، العروض التي تتحدث عن النساء".

وقالت إن الكثير من أفكار واقتراحات العروض ترفض ربما بسبب أن من يقدمها امرأة.

ووجهت موس رسائل إلى امرأتين بعد فوزها: أمها، التي وصفتها بأنها "امرأة شجاعة وقوية وذكية".

والمرأة الثانية هي مارغريت أتوود مؤلفة الرواية التي بني عليها المسلسل وتحمل نفس العنوان.

وقالت عن أتوود "لقد أعطت صوتا للكثيرات ممن لا صوت لهن، لقد أعطتنا، نحن القراء، قلبا وروحا، ، وطلبت منا أن نستيقظ ونقاوم. إنها بطلة، مقاومة، متمردة ومناضلة من أجل الحرية".

وفي هذه الأثناء وقعت إليزابيث موس عقد لبطولة فيلم عن شبكة سرية لإجراء عمليات الإجهاض في ستينيات القرن الماضي.

وستلعب موس دورة امرأة متزوجة من شيكاغو تحمل دون رغبة.

والفيلم مبني على قصة حقيقية من ستينيات القرن الماضي.