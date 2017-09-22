إيما ستون بدأت العلاج من القلق في سن السابعة

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كشفت الممثلة الأمريكية إيما ستون عن أنها بدأت العلاج من القلق منذ سن السابعة.

وفي حوار مع برنامج "ذا ليت شو"، تحدثت ستون عن تعرضها لنوبات عصبية، وأنها كانت "طفلة قلقة".

وعرضت ستون، البالغة من العمر 28 عاما، لوحة رسمتها أثناء العلاج وهي في سن التاسعة. وقالت إن التمثيل ساعدها في الحد من الشعور بالقلق.

وأضافت: "ما زلت مصابة بالقلق حتى الآن، لكن لا تصيبني نوبات".

مصدر الصورة Youtube/ The Late Show with Stephen Colbert Image caption عرضت ستون رسمتها وهي في سن التاسعة أثناء تلقي العلاج من القلق

وتشارك ستون في فيلم يحمل اسم "معركة الجنسين"، يتناول مباراة تنس أقيمت عام 1973، بين بطلة التنس بيلي جاين كينغ، وبطل التنس بوبي ريغز.

وقالت إنها لم تصدق في طفولتها أنها يمكن أن تغادر بلدتها في ولاية أريزونا، لكن في الخامسة عشر، تمكنت من الانتقال إلى هوليوود.

وشرحت المعنى وراء رسمتها، فقالت إن "الفتاة في الرسمة تمثلني، والقلق هو هذا الوحش الأخضر الصغير".

وهذه ليست المرة الأولى التي تفصح فيها ستون عن مشكلتها مع القلق، إذ شاركت في حملة مع مؤسسة "عقل الطفل" الخيرية في مايو / آيار الماضي.

وتقول ستون إنها تعيش الآن حياة أكثر توازنا، لأنها أصبحت متحكمة في إحساسها بالقلق بفضل "المعالجين العظماء وأدوات الوعي السلوكي".