أشياء حلوة المذاق بعدسات القراء
في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "أشياء حلوة المذاق".
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WAYNE TOBITT
قال واين توبيت عن هذه الصورة التي التقطها بعدسته: "هذه الصورة قبل لحظات من التهام الأيس كريم، إنها المذاقات الكثيرة للحب مصحوبة بحلاوته، إنه الحب."
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DORCAS JOHNSON
التقط الصورة دوركاس جونسون لطائر ونحلة أثناء تناول الماء المحلى بالسكر من مغذية في مكان مفتوح.
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SUE EBERT
التقطت عدسة سو إبرت هذه الصورة لصف من دمى الأطفال المصنوعة من حلوى الجيلاتين، معلقة: "عندما تفكر فيها على أنها أطفال صغار، يصعب عليك أكلها."
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MODESTO S. ESMORÍS
صورة بعدسة مودستو إس إسموريس لزهور تغذي النحل الطنان بالرحيق الحلو بينما النحل يحمل حبوب اللقاح إلى نباتات أخرى.
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SAM WHITAKER
التقط سام ويتايكر هذه الصورة لأطباق مملوءة بحلوى تزيين الكعك التي كان يصنعها مع أطفاله، واستغل الفرصة لالتقاط الصورة بسرعة قبل أن تختفي الحلوى في الكعك.
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PHIL COUVRETTE
مشهد وصفه فيل كوفريت، الذي التقط هذه الصورة في منطقة البنجاب في الهند، بأنه "حلو"، إذ تعرض طفلا وطفلة صغيرين يمسكان ببعضهما البعض على جانب الطريق، وفي الخلفية قلب "كيوبيد" الذي يتناسب مع المشهد.
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KANDISSE
التقطت هذه الصورة كانديسيه للروبوت "دانبو" المصنوع من صناديق الكرتون الذي أصبح أحد الموضوعات الرئيسية لأعمال التصوير الرقمي التي تنفذها. ويظهر الروبوت في هذه الصورة وهو يلقي التحية على "شقيقته" للمرة الأولى بعد أن صنعتها له كانديسيه.
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KEITH MARTIN
وأخيرا، صورة بعدسة كايث مارتن لملعقة مملوءة بالحلوى. أما موضوع الأسبوع المقبل فهو "التمويه"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 26 سبتمبر / أيلول الجاري على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
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