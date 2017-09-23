أشياء حلوة المذاق بعدسات القراء

مشهد وصفه فيل كوفريت، الذي التقط هذه الصورة في منطقة البنجاب في الهند، بأنه "حلو"، إذ تعرض طفلا وطفلة صغيرين يمسكان ببعضهما البعض على جانب الطريق، وفي الخلفية قلب "كيوبيد" الذي يتناسب مع المشهد.