الممثل البريطاني كولين فيرث يحصل على الجنسية الإيطالية

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حصل الممثل البريطاني كولين فيرث على الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسيته البريطانية، وذلك حسب ما أعلنته السلطات في روما.

وفيرث متزوج من منتجة الأفلام الإيطالية ليفيا جوغيولي، ما جعله مؤهلا للحصول على الجنسية الإيطالية.

وبذلك أصبح الممثل البالغ من العمر 56 عاما يحمل الآن الجنسيتين، ومن ثم يحق له الاحتفاظ بجواز سفره البريطاني.

وقال فيرث إنه تقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية، بسبب "الغموض المحيط بنا".

وأضاف الممثل، الفائز بجائزة أوسكار، إنه مرتبط بإيطاليا "منذ أكثر من عقدين من الزمان".

وقال فيرث: "لقد تزوجت هناك، ولدي طفلان ولدا في روما".

وأوضح أن زوجته تقدمت بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، وإن طفليه لديهما جنسية مزدوجة.

وأضاف: "لم نكترث أبدا بمسالة اختلاف جنسيتنا، لكن الآن، وفي ظل بعض الغموض حولنا، اعتقدنا أنه من المعقول أن نحمل نفس الجنسيات".

مصدر الصورة Reuters Image caption الممثل كولين فيرث متزوج من الإيطالية ليفيا جيوغولي منذ عام 1997

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، التي أكدت أن فيرث استخرج جواز سفر إيطالي: "الممثل الشهير، الذي فاز بجائزة أوسكار عن فيلم خطاب الملك (ذا كينغ سبيتش) متزوج من مواطنة من بلدنا، وأعلن مرار عن حبه لبلدنا".

وفيرث متزوج منذ عام 1997.

وفاز الممثل البريطاني بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عام 2011، عن تجسيده لشخصية الملك جورج في فيلم خطاب الملك.

وقال فيرث: "سأكون دوما بريطانيا حتى النخاع. بريطانيا هي بلدنا ونحن نحبه".

وقال فيرث إنه سيستمر في مواصلة حياته المهنية خارج بريطانيا، لكنه أضاف: "أي شخص سيخبرك بأنه حينما تتزوج إيطالية فإنت لا تتزوج مجرد شخص، وإنما تتزوج أسرة وربما بلدا بأكمله".

وتابع: "أنا مثل كل شخص تقريبا لدي حب جارف لإيطاليا، ولحاقي بزوجتي وطفلي في الحصول على الجنسية المزدوجة سيكون ميزة هائلة".