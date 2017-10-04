صوفي اوكونيدو ورالف فينس يؤديان أنطونيو وكليوباترا على المسرح البريطاني

مصدر الصورة Getty Images Image caption صوفي اوكونيدو ستلعب دور كليوباترا بينما سيؤدي رالف فينس دور حبيبها أنطونيو

سيؤدي الممثلان البريطانيان رالف فينس وصوفي اوكونيدو مسرحية أنطونيو وكليوباترا ضمن أعمال الموسم المقبل للمسرح الوطني البريطاني.

وسيلعب الممثلان المرشحان لجائزة الأوسكار دور الشخصيتين الرئيسيتين في المسرحية التراجيدية الملحمية التي كتبها المؤلف الانجليزي الشهير ويليام شكسبير، وستعرض للجمهور اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2018.

وستجسد اوكونيدو، بطلة فيلم "فندق رواندا"، دور الملكة المصرية بينما سيؤدي فينس، الذي شارك في فيلمي "هاري بوتر" و"المريض الانجليزي"، دور حبيبها الحاكم الروماني مارك أنطونيو.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيؤدي فينس، الذي شارك في فيلمي "هاري بوتر" و"المريض الانجليزي"، دور مارك أنطونيو في المسرحية التي ستُعرض في سبتمبر/أيلول 2018

وسيشارك كولين مورغان ورايس ايفانز وكاثرين باركنسون وانديرا فارما في أعمال مسرحية ضمن الموسم المقبل للمسرح البريطاني.

أما الممثلة البريطانية فانيسا كيربي، التي أدت دور الأميرة مارغريت في مسلسل الدراما "التاج"، فستلعب دور البطولة في نسخة مستحدثة من مسرحية "الآنسة جولي" للكاتب السويدي أوغست ستريندبرغ ، والتي ستنتقل أحداثها إلى لندن الحديثة.

وأعلن المسرح الوطني البريطاني عن تنظيم جولة فنية في المدارس لعرض مسرحي لرواية "حادثة الكلب الغريبة ليلا" التي ألفها الكاتب البريطاني مارك هادون.

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مصدر الصورة AFP Image caption الممثلة البريطانية فانيسا كيربي ستلعب دور البطولة في نسخة مستحدثة من مسرحية "الآنسة جولي" للكاتب السويدي أوغست ستريندبرغ

وأكد مسؤولو المسرح رغبتهم في تنظيم المزيد من المسرحيات في المدارس خلال السنوات المقبلة.

واعتبر مدير الشؤون الفنية في المسرح الوطني البريطاني روفوس نوريس أن قلة الموارد في المدارس تمثل مشكلة كبيرة يجب التعامل معها كأولوية.

وقال إن "التهميش الرهيب للفنون في المؤسسات التعليمية والذي ينُم عن قصر نظر كبير يمثل تهديدا هائلا للفن في هذا البلد"، مشيرا إلى وجود أدلة متزايدة على فوائد الفن التي تعود على الشباب الصغير وكذلك الفائدة الاقتصادية للبلد من الصناعات الإبداعية.