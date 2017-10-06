التمويه بعدسات القراء
في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "التمويه".
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JENNY DOWNING
التقطت جيني داوننغ هذه الصورة، لرأس قطة داخل صندوق مغطى بفراء النمر.
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LEAH FOX
التقط هذه الصورة لي فوكس وعلق عليها قائلا: "التمويه العسكري هو أن ترى الجميع بينما لا يراك أحد"
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DAN BRAKKE
البومة المخططة تنتشر في ولاية ميزوري الأمريكية، التقط لها هذه الصورة دان براكيه قائلا: "كانت هذه البومة المخططة، التي تنتشر في ولاية ميزوري الأمريكية، في حديقتنا الخلفية تنظر نحو نافذة المطبخ. وكانت ألوان الريش تمتزج بروعة حتى أن التمييز كان صعبا بين البومة وفروع الشجر المكسوة بالثلج في فصل الشتاء."
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SIMON DAVEY
التقط هذه الصورة سيمون دايفي أثناء زيارته للندن في معرض "تيت" للفن الحديث، وهي لشخص يرتدي قميصا يشبه إلى حدٍ كبير اللوحة التي يقف أمامها.
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MICHAEL STAPERT
الصورة لصغير ثعلب يحاول التخفي وسط أوراق الأشجار الجافة القريبة منه في اللون، وفقا مايكل ستابرت الذي التقط الصورة.
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JASON SHRUBB
صورة بعدسة جيسون شروب من متحف للدبدبات في بوفيغتون، دورسيت لمنزل بني من قطع من عربات مدرعة قديمة.
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COLIN MCMORRIS
قال كولين ماكموريس، الذي التقط هذه الصورة "تعرف الحرباء بقدرتها على التمويه والتخفي، لكنني تمكنت من التقاط هذه الصورة الواضحة لها وهي واقفة بين أوراق شجر الأفوكادو في مزرعتي في إسبانيا. وبعد دقائق قليلة، ذهبت لالتقاط المزيد من الصور، لكنني لم أعثر عليها".
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DORIS ENDERS
صورة لسحلية تذوب في البيئة المحيطة بها في صحراء تكساس الأمريكية بعدسة دوريس أندريس.
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REBECCA STROFTON
أثناء نزهة في مياه ريو تورتيجيورو في كوستاريكا، التقطت ريبيكا ستروفتون لتمساح أمريكي يتخفى خلف نبات الغاب والحشائش التي مر عليها القارب الذي تستقله مع زوجها أثناء قضاء شهر العسل. ولحسن الحظ، كان دليل الرحلة على علم بوجوده وطمأن الزوجين، مؤكدا أن الاقتراب منه ممكن وآمن، وفقا لريبيكا.
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SAOIRSE HARRIS
أثناء الاسترخاء على الأرجوحة في يوم شديد الحرارة في بلايا سانتا تريزا في كوستا ريكا، سمع ساوريز هاريس صوت طقطقة من أسفل الأرجوحة، واكتشف في نهاية الأمر أنه برص تمكن من رؤيته بصعوبة لتخفيه المتقن فالتقط له هذه الصورة.
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SIMON GAMBLE
سيمون غامبل التقط هذه الصورة لانعكاس، وعلق عليها قائلا: "مفقود في الانعكاس، التقطت هذه الصورة في كوبنهاغن لانعكاس بناية في مرآة ملطخة بالطلاء، وأنا أظهر في الصورة، لكنني أجدت التمويه".
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GILLIAN HAYES
لم يكتشف غيليان هايز وجود هذا الطائر إلا بعد أن بدأ في التحرك لشدة التقارب بينه وبين الجليد المحيط به في منطقة أركتيك سيركل في فنلندا.
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NEERAJ BANTIA
وأخيرا صورة التقطها نيراج بانتيا لنمر مرقط يظهر بصعوبة في الخلفية المحيطة به.
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