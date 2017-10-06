التمويه بعدسات القراء

قال كولين ماكموريس، الذي التقط هذه الصورة "تعرف الحرباء بقدرتها على التمويه والتخفي، لكنني تمكنت من التقاط هذه الصورة الواضحة لها وهي واقفة بين أوراق شجر الأفوكادو في مزرعتي في إسبانيا. وبعد دقائق قليلة، ذهبت لالتقاط المزيد من الصور، لكنني لم أعثر عليها".