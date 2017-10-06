التمويه بعدسات القراء

  • 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "التمويه".

  • قطة في صندوق JENNY DOWNING

    التقطت جيني داوننغ هذه الصورة، لرأس قطة داخل صندوق مغطى بفراء النمر.

  • انعكاس في مرآة LEAH FOX

    التقط هذه الصورة لي فوكس وعلق عليها قائلا: "التمويه العسكري هو أن ترى الجميع بينما لا يراك أحد"

  • بومة DAN BRAKKE

    البومة المخططة تنتشر في ولاية ميزوري الأمريكية، التقط لها هذه الصورة دان براكيه قائلا: "كانت هذه البومة المخططة، التي تنتشر في ولاية ميزوري الأمريكية، في حديقتنا الخلفية تنظر نحو نافذة المطبخ. وكانت ألوان الريش تمتزج بروعة حتى أن التمييز كان صعبا بين البومة وفروع الشجر المكسوة بالثلج في فصل الشتاء."

  • مشاهدة لوحة SIMON DAVEY

    التقط هذه الصورة سيمون دايفي أثناء زيارته للندن في معرض "تيت" للفن الحديث، وهي لشخص يرتدي قميصا يشبه إلى حدٍ كبير اللوحة التي يقف أمامها.

  • ثعلب صغير MICHAEL STAPERT

    الصورة لصغير ثعلب يحاول التخفي وسط أوراق الأشجار الجافة القريبة منه في اللون، وفقا مايكل ستابرت الذي التقط الصورة.

  • تمويه JASON SHRUBB

    صورة بعدسة جيسون شروب من متحف للدبدبات في بوفيغتون، دورسيت لمنزل بني من قطع من عربات مدرعة قديمة.

  • حرباء COLIN MCMORRIS

    قال كولين ماكموريس، الذي التقط هذه الصورة "تعرف الحرباء بقدرتها على التمويه والتخفي، لكنني تمكنت من التقاط هذه الصورة الواضحة لها وهي واقفة بين أوراق شجر الأفوكادو في مزرعتي في إسبانيا. وبعد دقائق قليلة، ذهبت لالتقاط المزيد من الصور، لكنني لم أعثر عليها".

  • سحلية DORIS ENDERS

    صورة لسحلية تذوب في البيئة المحيطة بها في صحراء تكساس الأمريكية بعدسة دوريس أندريس.

  • تمساح أمريكي REBECCA STROFTON

    أثناء نزهة في مياه ريو تورتيجيورو في كوستاريكا، التقطت ريبيكا ستروفتون لتمساح أمريكي يتخفى خلف نبات الغاب والحشائش التي مر عليها القارب الذي تستقله مع زوجها أثناء قضاء شهر العسل. ولحسن الحظ، كان دليل الرحلة على علم بوجوده وطمأن الزوجين، مؤكدا أن الاقتراب منه ممكن وآمن، وفقا لريبيكا.

  • برص SAOIRSE HARRIS

    أثناء الاسترخاء على الأرجوحة في يوم شديد الحرارة في بلايا سانتا تريزا في كوستا ريكا، سمع ساوريز هاريس صوت طقطقة من أسفل الأرجوحة، واكتشف في نهاية الأمر أنه برص تمكن من رؤيته بصعوبة لتخفيه المتقن فالتقط له هذه الصورة.

  • لوحة SIMON GAMBLE

    سيمون غامبل التقط هذه الصورة لانعكاس، وعلق عليها قائلا: "مفقود في الانعكاس، التقطت هذه الصورة في كوبنهاغن لانعكاس بناية في مرآة ملطخة بالطلاء، وأنا أظهر في الصورة، لكنني أجدت التمويه".

  • طائر GILLIAN HAYES

    لم يكتشف غيليان هايز وجود هذا الطائر إلا بعد أن بدأ في التحرك لشدة التقارب بينه وبين الجليد المحيط به في منطقة أركتيك سيركل في فنلندا.

  • نمر مرقط NEERAJ BANTIA

    وأخيرا صورة التقطها نيراج بانتيا لنمر مرقط يظهر بصعوبة في الخلفية المحيطة به.

المزيد حول هذه القصة