القبض على مغني الراب الأمريكي نيللي بعد اتهامه بالاغتصاب

Image caption محامي المطرب أنكر التهمة ووصفها بالملفقة

ألقي القبض على مغني الراب الشهير، نيلي، بعدما اتهمته امرأة باغتصابها عقب حفلة له بالقرب من مدينة سياتل.

وأكدت الشرطة المحلية أنه ألقي القبض على نيللي إثر اتصال امرأة بخدمة الطوارئ لتبلغ عن تعرضها لاعتداء جنسي.

وقال موقع "تي إن زي"، المتخصص في أخبار المشاهير، إن نيللي، واسمه الحقيقي كورنيل إيرل هاينيز، نُقل إلى الحجز الاحتياطي لاتهامه بالاغتصاب من الدرجة الثانية.

وفي بيان، وصف محامي نيللي الاتهام بأنه "ملفق برمته".

وقال سكوت روزينبلوم في بيانه إن "تحقيقاتنا الأولية تثبت بوضوح أن الادعاء خالٍ تماما من أي مصداقية ويحركه الجشع وروح الانتقام".

وتقول الشرطة إنه لا تزال تحقق في ملابسات الحادث.

ويحظى نيللي بشهرة واسعة بألبوميه "هوت إن هيري" و"ديليما" اللذين تصدرا إيرادات الأعمال الفنية في وقت سابق، لكنه لم يطرح أي أغانٍ جديدة منذ سنوات.

وفي عام 2015، ألقي القبض عليه بعدما عثرت الشرطة على مخدرات وأسلحة على متن حافلته السياحية.

ويقوم نيللي، البالغ 42 عاما، بجولة مع فرقة "باكستريت بويز" و"فلوريدا جورجيا لاين"، وأدى عرضا فنيا في مدينة أوبورن، بولاية ألاباما، مساء الجمعة.