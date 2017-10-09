منافسة عربية ودولية على رئاسة اليونسكو والمرشح القطري متقدم

مصدر الصورة REUTERS/Philippe Wojazer

تقدم المرشح القطري لمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الجولة الأولى من الانتخابات التي انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنافس في الانتخابات سبعة مرشحين بينهم ثلاثة من دول عربية هي مصر ولبنان وقطر.و

وحاز المرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكوارى على 19 صوتا يليه المرشح الفرنسي أودريه أزولاى 13 صوتا ثم المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب بـ 11 صوتا.

واستبعد مراقبون أن يتم اختيار الرئيس الجديد فى الجولة الأولى، وفي حال لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية الأصوات فإن التصويت قد يستمر على مدار الأسبوع لأربع جولات.

وتسير كافة التوقعات إلى الذهاب لجولات أخرى بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات.

وعقد المجلس التنفيذى للمنظمة الذى يضم 58 دولة اجتماعاته، ثم بدأت عملية التصويت السرية، حيث يحتاج الفائز إلى الحصول على 30 صوتا.

ومع انتخاب الرئيس الجديد، تنهي البلغارية ايرينا بوكوفا مشوارها كرئيسة للمنظمة الدولية بعد انتخابها لمدتين على مدى 8 سنوات.

القدس: ما أهمية قرارات اليونسكو بالنسبة لإسرائيل؟

إسرائيل تستدعي سفيرها بعد قرار اليونسكو حول حماية التراث

وألقت صراعات الشرق الأوسط بظلالها مرارا وتكرارا على عمل المنظمة، التي تشتهر بقائمتها لمواقع التراث العالمي، كما لاحقت المنظمة اتهامات بتسسيس عملها الثقافي بالأساس وسوء الادارة.

وبعد موافقة المنظمة على قبول فلسطين كعضو، أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، دعمها المالي لها.