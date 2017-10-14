سعادة "ماي" وحضن "فاراج" والكلاب "المدلة"

80 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قضوا خلال حريق التهم برج غرينفيلد، وهو مبنى مكون من 24 طابقا في نورث كينسنغتون في لندن. التقط هذه الصورة غيلهيم بيكر. كل هذه الصور وغيرها يمكن الاطلاع عليها، في معرض ترومان بريواري في لندن، حتى 16 من أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.