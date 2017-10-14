سعادة "ماي" وحضن "فاراج" والكلاب "المدلة"

  • 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

معرض "مهام 2017" يعرض أفضل الصور، التي التقطها أعضاء اتحاد المصورين الصحفيين البريطانيين، خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

  • رئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي (وسط) Stefan Rousseau

    التقط ستيفان روسو هذه الصورة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهي في حالة من السعادة، أثناء زياتها أحد الأسواق التجارية في لندن، خلال اليوم الأخير للدعاية الانتخابية للانتخابات العامة في 2017.

  • جيرمي كوربن Matt Cardy

    كان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن أيضا في حملة دعاية انتخابية، حينما صوره مات كاردي في لحظة معبرة، وهو يقرأ قصة للأطفال في مدينة بريستول.

  • نايجل فاراج و ديان جيمس Daniel Leal-Olivas

    نايجل فاراج الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة "يو كيب" يحتضن بشكل غير ملائم الزعيمة الجديدة للحزب، ديان جيمس. والتقط دانييل ليل- أوليفاس الصورة خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب في الخريف. واستقالت السيدة جيمس من زعامة الحزب الشهر الماضي، بعد 18 شهرا أمضتها في زعامة الحزب.

  • كاتي بيري Joanne Davidson

    التقط جوان ديفيدسون هذه الصورة للمغنية الأمريكية كاتي بيري، وهي على خشبة المسرح في بلدة غلاستونبري البريطانية.

  • الأمير هاري ودوق ودوقة كامبريدج Paul Grover

    صور باول غروفر اللحظة التي سبق فيها الأمير هاري شقيقه وزوجة شقيقه، دوق ودوقة كامبريدج، عند خط النهاية في سباق بحديقة الملكة إليزابيث في لندن، كجزء من حملة Heads Together.

  • مجموعة كلاب من فصيلة "تيرير يوركشاير" Bruce Adams

    مجموعة كلاب من فصيلة "تيرير يوركشاير" لفتت نظر المصور بروس أدامز، خلال مهرجان دولي للكلاب يقام سنويا في بريطانيا.

  • كيندال جينر Graham Whitby Boot

    صورة التقطها غراهام ويتبي بوت لعارضة الأزياء والنجمة التلفزيونية الأمريكية كيندال جينر، خلال مهرجان كان السينمائي.

  • الألماني راينهولد بوتزيل Bob Martin

    بوب مارتن صور الألماني راينهولد بوتزيل، خلال نهائي رياضة القفز في فئة تي 47 في البطولة البارالمبية في ريو دي جانيرو.

  • ضباط من شرطة العاصمة البريطانية يحنون رؤوسهم Pete Maclaine

    ضباط من شرطة العاصمة البريطانية يحنون رؤوسهم، خلال خروج موكب جنازة الضابط كيث بالمر من كنيسة سانت ماري في قصر ويستمنستر. التقط هذه الصورة بيت ماكلين. وقتل الضابط كيث بالمر في هجوم بسكين، خلال حراسته لمبنى البرلمان البريطاني، في مارس/ آذار 2017.

  • مشهد من حريق برج غرينفيلد في لندن Guilhem Baker

    80 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قضوا خلال حريق التهم برج غرينفيلد، وهو مبنى مكون من 24 طابقا في نورث كينسنغتون في لندن. التقط هذه الصورة غيلهيم بيكر. كل هذه الصور وغيرها يمكن الاطلاع عليها، في معرض ترومان بريواري في لندن، حتى 16 من أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.

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