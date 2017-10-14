سعادة "ماي" وحضن "فاراج" والكلاب "المدلة"
معرض "مهام 2017" يعرض أفضل الصور، التي التقطها أعضاء اتحاد المصورين الصحفيين البريطانيين، خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
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Stefan Rousseau
التقط ستيفان روسو هذه الصورة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهي في حالة من السعادة، أثناء زياتها أحد الأسواق التجارية في لندن، خلال اليوم الأخير للدعاية الانتخابية للانتخابات العامة في 2017.
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Matt Cardy
كان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن أيضا في حملة دعاية انتخابية، حينما صوره مات كاردي في لحظة معبرة، وهو يقرأ قصة للأطفال في مدينة بريستول.
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Daniel Leal-Olivas
نايجل فاراج الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة "يو كيب" يحتضن بشكل غير ملائم الزعيمة الجديدة للحزب، ديان جيمس. والتقط دانييل ليل- أوليفاس الصورة خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب في الخريف. واستقالت السيدة جيمس من زعامة الحزب الشهر الماضي، بعد 18 شهرا أمضتها في زعامة الحزب.
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Joanne Davidson
التقط جوان ديفيدسون هذه الصورة للمغنية الأمريكية كاتي بيري، وهي على خشبة المسرح في بلدة غلاستونبري البريطانية.
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Paul Grover
صور باول غروفر اللحظة التي سبق فيها الأمير هاري شقيقه وزوجة شقيقه، دوق ودوقة كامبريدج، عند خط النهاية في سباق بحديقة الملكة إليزابيث في لندن، كجزء من حملة Heads Together.
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Bruce Adams
مجموعة كلاب من فصيلة "تيرير يوركشاير" لفتت نظر المصور بروس أدامز، خلال مهرجان دولي للكلاب يقام سنويا في بريطانيا.
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Graham Whitby Boot
صورة التقطها غراهام ويتبي بوت لعارضة الأزياء والنجمة التلفزيونية الأمريكية كيندال جينر، خلال مهرجان كان السينمائي.
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Bob Martin
بوب مارتن صور الألماني راينهولد بوتزيل، خلال نهائي رياضة القفز في فئة تي 47 في البطولة البارالمبية في ريو دي جانيرو.
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Pete Maclaine
ضباط من شرطة العاصمة البريطانية يحنون رؤوسهم، خلال خروج موكب جنازة الضابط كيث بالمر من كنيسة سانت ماري في قصر ويستمنستر. التقط هذه الصورة بيت ماكلين. وقتل الضابط كيث بالمر في هجوم بسكين، خلال حراسته لمبنى البرلمان البريطاني، في مارس/ آذار 2017.
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Guilhem Baker
80 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قضوا خلال حريق التهم برج غرينفيلد، وهو مبنى مكون من 24 طابقا في نورث كينسنغتون في لندن. التقط هذه الصورة غيلهيم بيكر. كل هذه الصور وغيرها يمكن الاطلاع عليها، في معرض ترومان بريواري في لندن، حتى 16 من أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.
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