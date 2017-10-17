جوائز جمعية المصورين البريطانيين
جمعية المصورين البريطانيين تعلن الصور الفائزة بجوائز مسابقتها السنوية.
-
NICKY HAMILTON
يمكنكم الاطلاع على صور نحو 300 متسابق في مجمع "أولد ترومان برواري" في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول. وفازت هذه الصورة لنيكي هاميلتون في فئة الجوائز المفتوحة للصور الفردية.
-
ALEX TELFER
يتنافس على جوائز التصوير الفوتوغرافي مصورون ومساعدو مصورين أعضاء في الجمعية. ويمكن لأي شخص التنافس على الجوائز المفتوحة. هذه الصورة لأليكس تيلفر في فئة صور الإعلانات.
-
ROBERT WILSON
شمل فريق التنظيم المعني باختيار الفائزين بجوائز هذا العام رئيس تحرير صحيفة ديلي تلغراف، كريس إيفانز، ومحرر الشؤون الفنية بمجلة "كريتيف ريفيو"، بول بينسوم، ومحرر الصور على موقع بي بي سي الإنجليزي، فيل كوميس. هذه الصورة لروبرت ويلسون في فئة الصور التحريرية.
-
DANIELLE KALINOVSKIS
هذه الصورة لدانيال كالينوفسكيس شارك بها في فئة الجوائز المفتوحة.
-
ROB LAWSON
شارك روب لوسون بهذه الصورة في فئة التصميمات.
-
NICK HALL
هذه الصورة لنيك هول شارك بها في فئة الصور التحريرية.
-
PHIL FISK
ساهم فيل فيسك بهذه الصورة في فئة صور البورتريه.
-
JASON HAWKES
هذه الصورة لجيسون هوكس في فئة صور البيئة.
-
BENEDICT REDGROVE
هذه الصورة لبنديكت ريدغروف في فئة صور المشروعات.
معرض الصور
سعادة "ماي" وحضن "فاراج" والكلاب "المدللة"
- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
حرائق مدمرة في كاليفورنيا
- 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
احتفالات بتأهل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا 2018
- 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017