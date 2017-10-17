جوائز جمعية المصورين البريطانيين

  • 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

جمعية المصورين البريطانيين تعلن الصور الفائزة بجوائز مسابقتها السنوية.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين NICKY HAMILTON

    يمكنكم الاطلاع على صور نحو 300 متسابق في مجمع "أولد ترومان برواري" في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول. وفازت هذه الصورة لنيكي هاميلتون في فئة الجوائز المفتوحة للصور الفردية.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين ALEX TELFER

    يتنافس على جوائز التصوير الفوتوغرافي مصورون ومساعدو مصورين أعضاء في الجمعية. ويمكن لأي شخص التنافس على الجوائز المفتوحة. هذه الصورة لأليكس تيلفر في فئة صور الإعلانات.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين ROBERT WILSON

    شمل فريق التنظيم المعني باختيار الفائزين بجوائز هذا العام رئيس تحرير صحيفة ديلي تلغراف، كريس إيفانز، ومحرر الشؤون الفنية بمجلة "كريتيف ريفيو"، بول بينسوم، ومحرر الصور على موقع بي بي سي الإنجليزي، فيل كوميس. هذه الصورة لروبرت ويلسون في فئة الصور التحريرية.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين DANIELLE KALINOVSKIS

    هذه الصورة لدانيال كالينوفسكيس شارك بها في فئة الجوائز المفتوحة.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين ROB LAWSON

    شارك روب لوسون بهذه الصورة في فئة التصميمات.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين NICK HALL

    هذه الصورة لنيك هول شارك بها في فئة الصور التحريرية.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين PHIL FISK

    ساهم فيل فيسك بهذه الصورة في فئة صور البورتريه.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين JASON HAWKES

    هذه الصورة لجيسون هوكس في فئة صور البيئة.

  • بالصور: جوائز جمعية المصورين البريطانيين BENEDICT REDGROVE

    هذه الصورة لبنديكت ريدغروف في فئة صور المشروعات.

المزيد حول هذه القصة