جوائز جمعية المصورين البريطانيين

يمكنكم الاطلاع على صور نحو 300 متسابق في مجمع "أولد ترومان برواري" في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول. وفازت هذه الصورة لنيكي هاميلتون في فئة الجوائز المفتوحة للصور الفردية.