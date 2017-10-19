نشر صورة لرامي مالك من كواليس فيلمه عن فرقة "كوين"

مصدر الصورة Instagram Image caption الممثل الأمريكي المصري رامي مالك يؤدي دور فريدي ميركوري

نشر المخرج برايان سينغر صورة من كواليس فيلمه الجديد "بوهيميان رابسودي" Bohemian Rhapsody، الذي يحكي قصة فرقة الروك البريطاينة "كوين".

ويظهر في الصورة، التي نشرها سينغر بموقع إنستغرام، بطل الفيلم الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك أثناء تأدية مشهد في الفيلم، مجسدا شخصية فريدي ميركوري مغني الفريق صاحب الشهرة والكاريزما الكبيرة.

وكتب سينغر في تعليقه على الصورة "لم استطع المقاومة.. كان عليّ نشر هذه الصورة الملتقطة باستخدام هاتف آيفون".

وكان عشاق الفرقة الأسطورية يتطلعون بشغف لرؤية أي شيء من كواليس الفيلم ومعرفة ما يدور هناك.

ومن حسن حظهم أن المخرج بريان سينغر كان شغوفا بمشاركة الصور مع الجمهور.

ومن المتوقع الكشف عن المزيد من الصور خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن الفيلم لن يخرج للجمهور قبل ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ووقع الاختيار على مالك (36 عاما) الحاصل على جائزة "إيمي" عام 2016 عن تجسيده لشخصية القرصان الإلكتروني إليوت في سلسلة "مستر روبوت" لكي يؤدي دور ميركوري في الفيلم.

وفي وقت سابق، قال سينغر، صاحب سلسلة أفلام X-Men، إن الفيلم لن يكون سيرة ذاتية تقليدية بل احتفاء بتاريخ فرقة "كوين".

ويشارك في الفيلم جوني ديب وبين ويشو، بينما انسحب الفنان الكوميدي ساشا بارون كوهين بسبب خلافات مع أعضاء الفرقة نفسهم فضلاً عن تأجيل المشروع مرات عديدة.

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