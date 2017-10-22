بالصور: أفريقيا في أسبوع
مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا، ولأفريقيين في أنحاء أخرى من العالم الأسبوع الماضي.
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Reuters
ساندرا كواديو تظهر في صورة تستعرض فيها أحدث تصفيفة لشعرها في مدينة أبيجان في ساحل العاج.
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Reuters
سيمون نيكيندو ينتظر الزبائن في محله لتصفيف الشعر.
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AFP
عارضو الأزياء يجهزون كواليس أسبوع الموضة في كنشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تشهده.
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AFP
بعض مصممي المكياج أثناء الاستعانة بمصابيح الهاتف المحمول للوصول بالعارضات إلى أفضل صورة.
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JOHN WESSELS
عارضة تصعد إلى المسرح المقام في سرادق لأنشطة أسبوع الموضة في كنشاسا مرتدية زيا يعكس ملامح تصميم الملابس في الكونغو.
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EPA
فرسان من المغرب يركبون الخيول في عرض للفروسية في مدينة الجديدة في جنوب الدار البيضاء.
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EPA
تضمن العرض السباق أيضا ركض الخيول في مسارات متوازية إلى نقطة نهاية محددة، وعند الوصول إليها يطلق الفرسان النيران في الهواء من بنادق تقليدية تعبأ بالبارود من فوهاتها.
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AFP
راقصات أثناء وضع اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في استعراض للرقص الشعبي في إطار الاحتفالات في مهرجان أضواء ديوالي الهندوسي في مدينة ديربان الساحلية في جنوب أفريقيا.
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AFP
فرقة رقص على المسرح أثناء احتفال جرى في إطار أنشطة مؤتمر السيدة الأولى لغرب أفريقيا، الذي يستهدف إطلاق حملة ضد عمالة الأطفال.
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EPA
أطفال يرتدون قبعات ورقية تحمل شعارات عن المساواة بين الجنسين في مونروفيا، عاصمة ليبيريا، وذلك أثناء الاحتفال بيوم "الطفلة" في هذه الدولة التي أسسها السود الذين تحرروا في الولايات المتحدة.
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EPA
جماهير يتابعون نتائج الانتخابات الرئاسية على أداة "دايلي توك"، وهي سبورة تحدث عليها البيانات بالطباشير، لعدم قدرتهم على سداد قيمة خدمة الإنترنت، وذلك في أحد الميادين الهامة في ليبيريا إذ فشل نجم كرة القدم السابق جورج وايا في هزيمة نائب الرئيس جوزيف باواكاي.
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EPA
أصبحت مدينة جونهاسبرغ، التي عرفت في يوم من الأيام بأنها مدينة المضطهدين، إلى مدينة عصرية بفضل برنامج إعادة التطوير التي أطلقها المسؤولون.
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AFP
بيير إمريكي أوباميانغ، لاعب منتخب الجابون لكرة القدم، يحتفل بعد إحرازه هدفا كان سببا في فوز فريقه بروسيا دورتموند الألماني في مباراته أمام فريق آر بي لابزيش.
معرض الصور
الأسبوع في صور
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