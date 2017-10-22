بالصور: أفريقيا في أسبوع

  • 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا، ولأفريقيين في أنحاء أخرى من العالم الأسبوع الماضي.

  • تصفيفة شعر جديدة Reuters

    ساندرا كواديو تظهر في صورة تستعرض فيها أحدث تصفيفة لشعرها في مدينة أبيجان في ساحل العاج.

  • مصفف شعر Reuters

    سيمون نيكيندو ينتظر الزبائن في محله لتصفيف الشعر.

  • عارضو أزياء AFP

    عارضو الأزياء يجهزون كواليس أسبوع الموضة في كنشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تشهده.

  • مكياج AFP

    بعض مصممي المكياج أثناء الاستعانة بمصابيح الهاتف المحمول للوصول بالعارضات إلى أفضل صورة.

  • عرض أزياء JOHN WESSELS

    عارضة تصعد إلى المسرح المقام في سرادق لأنشطة أسبوع الموضة في كنشاسا مرتدية زيا يعكس ملامح تصميم الملابس في الكونغو.

  • فرسان EPA

    فرسان من المغرب يركبون الخيول في عرض للفروسية في مدينة الجديدة في جنوب الدار البيضاء.

  • فرسان EPA

    تضمن العرض السباق أيضا ركض الخيول في مسارات متوازية إلى نقطة نهاية محددة، وعند الوصول إليها يطلق الفرسان النيران في الهواء من بنادق تقليدية تعبأ بالبارود من فوهاتها.

  • راقصات AFP

    راقصات أثناء وضع اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في استعراض للرقص الشعبي في إطار الاحتفالات في مهرجان أضواء ديوالي الهندوسي في مدينة ديربان الساحلية في جنوب أفريقيا.

  • راقصون وراقصات AFP

    فرقة رقص على المسرح أثناء احتفال جرى في إطار أنشطة مؤتمر السيدة الأولى لغرب أفريقيا، الذي يستهدف إطلاق حملة ضد عمالة الأطفال.

  • أطفال EPA

    أطفال يرتدون قبعات ورقية تحمل شعارات عن المساواة بين الجنسين في مونروفيا، عاصمة ليبيريا، وذلك أثناء الاحتفال بيوم "الطفلة" في هذه الدولة التي أسسها السود الذين تحرروا في الولايات المتحدة.

  • لوحة عرض بيانات يدوية EPA

    جماهير يتابعون نتائج الانتخابات الرئاسية على أداة "دايلي توك"، وهي سبورة تحدث عليها البيانات بالطباشير، لعدم قدرتهم على سداد قيمة خدمة الإنترنت، وذلك في أحد الميادين الهامة في ليبيريا إذ فشل نجم كرة القدم السابق جورج وايا في هزيمة نائب الرئيس جوزيف باواكاي.

  • شقق سكنية منخفضة التكلفة EPA

    أصبحت مدينة جونهاسبرغ، التي عرفت في يوم من الأيام بأنها مدينة المضطهدين، إلى مدينة عصرية بفضل برنامج إعادة التطوير التي أطلقها المسؤولون.

  • بيير إمريكي أوباميانغ AFP

    بيير إمريكي أوباميانغ، لاعب منتخب الجابون لكرة القدم، يحتفل بعد إحرازه هدفا كان سببا في فوز فريقه بروسيا دورتموند الألماني في مباراته أمام فريق آر بي لابزيش.

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