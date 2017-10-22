بالصور: أفريقيا في أسبوع

جماهير يتابعون نتائج الانتخابات الرئاسية على أداة "دايلي توك"، وهي سبورة تحدث عليها البيانات بالطباشير، لعدم قدرتهم على سداد قيمة خدمة الإنترنت، وذلك في أحد الميادين الهامة في ليبيريا إذ فشل نجم كرة القدم السابق جورج وايا في هزيمة نائب الرئيس جوزيف باواكاي.