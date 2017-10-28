ساعة نجم هوليود الراحل نيومان تباع بمبلغ 17.8 مليون دولار

مصدر الصورة Phillips Auction House Image caption ساعة نيومان بيعت بـ 17.8 مليون دولار أمريكي

بيعت ساعة نجم هيوليود الراحل بول نيومان، من طراز " دايتونا رولكس" بسعر قياسي في مزاد علني في نيويورك.

وأهدت لنيومان هذه الساعة، زوجته جوان وودوارد عام 1969 في كواليس فيلم "وينينغ" الذي مثلا فيه جنباً إلى جنب.

واستخدم نيومان، الذي توفي في عام 2008 عن عمر 83 عاما، تلك الساعة فيما بعد لتوقيت سباقات السيارات التي شارك فيها.

واشترى ساعة نيومان المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، شخص لم يُكشف عن اسمه بمبلغ 17.8 مليون دولار أمريكي، متجاوزة بكثير مبلغ مليون دولار الذي كان من المتوقع أن تبلغه.

ويعد هذا المبلغ رقماً قياسياً لساعة يد تباع في مزاد، أما بالنسبة لساعات الجيب فقد سبق أن بيعت عام 2014 ساعة جيب من طراز "باتيك فيليب" بأكثر من 24 مليون دولار أمريكي.

وقد لعب نيومان في فيلم "وينينغ" دور سائق سيارة سباق، وهو الدور الذي حفزه للاهتمام بهذه الرياضة. وقد أوصله حبه لهذه الرياضة للمشاركة في سباق لومان الدولي للسيارات الذي يستغرق 24 ساعة.

وحملت الساعة عبارة "احرص على القيادة بحذر"، خاصة وأنه أصيب في السابق بجروح في حادث دراجة نارية عام 1965.

كما أشترت وودوارد ساعة جديدة لزوجها عام 1984، فأهدى نيومان ساعته القديمة من طراز "دايتونا رولكس" لجيمس كوكس الذي كان الصديق الحميم لابنته نيل حينها.

ووضع كوكس الساعة في مزاد علني، إذ من المقرر أن تذهب العائدات لمؤسسة نيومان الخيرية الخاصة، التي أنشأها نيومان عام 2005، والتي تذهب إليها أيضاً عائدات الأرباح من مجموعة نيومان أونز، للمنتجات الغذائية.