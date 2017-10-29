بالصور: أفريقيا في أسبوع

  • 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا، ولأفريقيين في أنحاء أخرى من العالم الأسبوع الماضي.

  • جماهير كرة قدم AFP

    ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب يشتعل باللون الأحمر بعد فوز الرجاء البيضاوي على ضيفه الاتحاد الجزائري في إطار تصفيات الدوري الإفريقي.

  • عرض أزياء AFP

    تصميمات "أميدي" النيجيرية تظهر إلى النور في إطار أنشطة أسبوع الموضة في لاغوس التي انطلقت الأربعاء الماضي للترويج للأزياء النيجيرية والأفريقية.

  • يوم الأبطال في كينيا Reuters

    كان السلام هو الموضوع الرئيسي لهذين الرجلين اللذين كتبا عبارات تدعو للسلام على جسديهما أثناء الاحتفال بيوم الأبطال في العاصمة نيروبي في كينيا، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.

  • احتجاجات AFP

    في الجانب الآخر من المشهد في كينيا، ترتفع حدة التوترات تزامنا مع إعادة الانتخابات الرئاسية. وفي الصورة أحد أنصار المعارضة يحمل عصا مشتعلة وفي الخلفية حاجز ناري في أحد المناطق الفقيرة في كايبرا في العاصمة نيروبي.

  • مواطن كيني Reuters

    أحد المواطنين في كينيا يشاهد بحذر من مسافة آمنة الاشتباكات بين المحتجين وقوات فض الشغب في منطقة كايبرا في العاصمة نيروبي.

  • قساوسة من كينيا AFP

    أعضاء كنيسة ليغيوس مريم في كينيا أثناء الاشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات فض الشغب التي استعملت الغاز المسيل للدموع في ضاحية ماثاير على أطراف العاصمة نيروبي.

  • مهاجرون أفريقيون Reuters

    مهاجرون أفريقيون على جانب الطريق يجلسون السبت الماضي أثناء انتظار الانتقال إلى مدينة مصراتة الليبية.

  • فتاة من جنوب السودان Reuters

    لاجئة من جنوب السودان في مخيم نوانيل للاجئين في إثيوبيا أثناء زيارة سفير الأمم المتحدة لمنطقة غامبيلا حيث يقع المخيم.

  • أرملة نيلسون مانديللا EPA

    غراسا ماشيل، أرملة الزعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديللا، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، وعدد من الشخصيات العامة وبعض الحضور من الجماهير في معرض "السير مع منديللا" في ويستمنستر في لندن الاثنين الماضي.

  • طيران بالبالون Reuters

    المغامر البريطاني توم مورغان أثناء تجربته "السحرية" في سماء جنوب أفريقيا بعد تحليقه جالسا على مقعد تخييم معلق في مئة بالون مملوؤة بمركب الهيليوم. لمسافة بلغت 25 كيلو متر.

  • ركوب الأمواج EPA

    نجم التزلج على الماء في جنوب أفريقيا مايك شليباش في كايب تاون الاثنين الماضي أثناء ركوب موجة يصل ارتفاعها إلى خمسة أرقام.

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