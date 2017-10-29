بالصور: أفريقيا في أسبوع

في الجانب الآخر من المشهد في كينيا، ترتفع حدة التوترات تزامنا مع إعادة الانتخابات الرئاسية. وفي الصورة أحد أنصار المعارضة يحمل عصا مشتعلة وفي الخلفية حاجز ناري في أحد المناطق الفقيرة في كايبرا في العاصمة نيروبي.