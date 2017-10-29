بالصور: أفريقيا في أسبوع
مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا، ولأفريقيين في أنحاء أخرى من العالم الأسبوع الماضي.
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AFP
ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب يشتعل باللون الأحمر بعد فوز الرجاء البيضاوي على ضيفه الاتحاد الجزائري في إطار تصفيات الدوري الإفريقي.
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AFP
تصميمات "أميدي" النيجيرية تظهر إلى النور في إطار أنشطة أسبوع الموضة في لاغوس التي انطلقت الأربعاء الماضي للترويج للأزياء النيجيرية والأفريقية.
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Reuters
كان السلام هو الموضوع الرئيسي لهذين الرجلين اللذين كتبا عبارات تدعو للسلام على جسديهما أثناء الاحتفال بيوم الأبطال في العاصمة نيروبي في كينيا، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.
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AFP
في الجانب الآخر من المشهد في كينيا، ترتفع حدة التوترات تزامنا مع إعادة الانتخابات الرئاسية. وفي الصورة أحد أنصار المعارضة يحمل عصا مشتعلة وفي الخلفية حاجز ناري في أحد المناطق الفقيرة في كايبرا في العاصمة نيروبي.
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Reuters
أحد المواطنين في كينيا يشاهد بحذر من مسافة آمنة الاشتباكات بين المحتجين وقوات فض الشغب في منطقة كايبرا في العاصمة نيروبي.
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AFP
أعضاء كنيسة ليغيوس مريم في كينيا أثناء الاشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات فض الشغب التي استعملت الغاز المسيل للدموع في ضاحية ماثاير على أطراف العاصمة نيروبي.
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Reuters
مهاجرون أفريقيون على جانب الطريق يجلسون السبت الماضي أثناء انتظار الانتقال إلى مدينة مصراتة الليبية.
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Reuters
لاجئة من جنوب السودان في مخيم نوانيل للاجئين في إثيوبيا أثناء زيارة سفير الأمم المتحدة لمنطقة غامبيلا حيث يقع المخيم.
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EPA
غراسا ماشيل، أرملة الزعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديللا، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، وعدد من الشخصيات العامة وبعض الحضور من الجماهير في معرض "السير مع منديللا" في ويستمنستر في لندن الاثنين الماضي.
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Reuters
المغامر البريطاني توم مورغان أثناء تجربته "السحرية" في سماء جنوب أفريقيا بعد تحليقه جالسا على مقعد تخييم معلق في مئة بالون مملوؤة بمركب الهيليوم. لمسافة بلغت 25 كيلو متر.
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EPA
نجم التزلج على الماء في جنوب أفريقيا مايك شليباش في كايب تاون الاثنين الماضي أثناء ركوب موجة يصل ارتفاعها إلى خمسة أرقام.
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