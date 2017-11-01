نقابة المنتجين الأمريكيين تفرض حظرا مدى الحياة على هارفي واينستين

مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت نقابة المنتجين الأمريكيين قد كرمت واينستين بجائزة عام 2013

فرضت نقابة المنتجين الأمريكيين حظرا مدى الحياة على عضوية هارفي واينستين في أعقاب سلسلة مزاعم للتحرش الجنسي.

ووصفت النقابة خطوتها بأنها "غير مسبوقة" وتأتي "انعكاسا للجدية" التي تعامل بها تقارير تشير إلى "سلوكه الشائن على مدى عقود".

يأتي الحظر مدى الحياة بعد أربع سنوات من منح النقابة واينستين وشقيقه بوب جائزة "مايلستون" المرموقة.

ونفى واينستين "على نحو صريح" الاتهامات المنسوبة إليه بممارسة الجنس بدون رضاء الطرف الآخر.

وأعلنت النقابة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قد صوتت على اتخاذ إجراءات بإلغاء عضوية واينستين، منتج فيلم "شكسبير عاشقا".

وقالت النقابة في بيانها الأخير :"لم يعد التحرش الجنسي أمرا يمكن التسامح بشأنه في صناعتنا أو في نطاق من يحمل عضوية نقابة المنتجين".

وكان واينستين، 65 عاما، قد طرد بالفعل من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، كما علقت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" عضويته.

ووجه مديرو نقابة المنتجين الأمريكيين تهما تأديبية بحق المنتج قد تؤدي إلى طرده من المؤسسة.

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