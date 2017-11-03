عرابة الموضة آنا وينتور "أقوى امرأة" في مجال الإعلام

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اختارت مجلة "فوربس" آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوج العالمية للموضة لتحتل المرتبة الأولى في قائمة "أقوى سيدة في مجال الإعلام لعام 2017".

وتتمتع دام وينتور الصحفية البريطانية الأمريكية بشهرة ذائعة الصيت في مجال الموضة وتعد من أكثر الشخصيات تأثيرا في هذا المجال.

ووينتور هي أيضا المخرجة الفنية لمجلة كوندي ناست الأمريكية التي تغطي مواضيع السفر والطعام الراقي.

كما ضمت القائمة المغنية الأمريكية بيونسيه وتايلور سويفت والكاتبة البريطانية جي كي رولينغ.

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وتعتمد فوربس على معايير من بينها الدخل، والتغطية الإعلامية لأنشطة الشخصية والتأثير العام الذي تحدثه.

وقالت اليس إندرس المحللة الإعلامي حول سبب اختيار وينتور "الأمر بسيط فآنا وينتور هي رقم واحد، فالقائمة لم تشمل شيرل ساندبيرغ مسؤولة التشغيل في فيسبوك أو سوزان وجسيكي رئيسة يوتيوب في غوغل لأن المقصود بالإعلام هنا هو الصحافة المكتوبة والفنون المسرحية".

وأضافت إندرس "آنا وينتور هي المرأة الأكثر تأثيرا في الصحافة المطبوعة لإن مجلة فوج هي قلعة صناعة الذوق والأزياء النسائية في العالم ".

قائمة أقوى عشر نساء في مجال الإعلام:

1- آنا وينتور: رئيسة تحرير مجلة فوغ

2-بوني هامر: رئيسة مؤسسة ان بي سي يونيفرسال

3-ستاسي سنايدر: رئيس والمدير التنفيذي لشركة أفلام فوكس "توينتث سينشري فوكس"

4-المغنية بيونسيه

5-مارغريتا سيمونيان: رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم"

6-دانا ولدن: المدير التنفيذي لمجموعة فوكس التلفزيونية

7-كاثرين فينر: رئيسة تحرير الغارديان البريطانية

8-دونا لانغلي: رئيسة شركة يونيفرسال بيكتشرز للإنتاج السينمائي

9-زاني مينتون بيدوس: رئيسة تحرير الايكونوميست

10-كاثلين كينيدي: رئيسة شركة الإنتاج السينمائي والتلفزيون لوكاسفيلمز