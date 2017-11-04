ممثلة أمريكية تتهم المنتج هارفي واينستين بـ"اغتصابها مرتين"

مصدر الصورة Getty Images Image caption باز دي لا هويرتا قالت إن واينستين تصرف "كما لو كان خنزيرا" أثناء لقاءاتهما المزعومة

انضمت الممثلة الأمريكية، باز دي لا هويرتا، إلى قائمة الممثلات اللاتي اتهمن المنتج هارفي واينستين باغتصابهن.

وقالت نجمة مسلسل "إمبراطورية الممر"، لمجلة "فانيتي فير"، إن واينستين اغتصبها مرتين في نيويورك عام 2010.

وتقول المجلة المهتمة بأخبار المشاهير إن هذه الاعتداءات المزعومة قد تفضي إلى رفع دعاوى قضائية لأن القوانين في نيويورك تسمح بالنظر قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي حدثت منذ وقت طويل، وذلك على عكس القوانين في ولايات أخرى.

وينفي واينستين جميع التهم الموجهة إليه بممارسة الجنس دون تراضٍ مع عدد من الممثلاث.

ودي لا هويرتا، 33 عاما، واحدة من بين أكثر من 12 امرأة أخرى اتهمن واينستين، 65 عاما، بالاغتصاب.

وقالت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة التي لعبت دور لوسي دانزيجر في مسلسل "إمبراطورية الممر" إن واينستين اغتصبها في نوفمبر/ تشرين ثانٍ عام 2010 بعدما عرض عليها أن يقلها إلى منزلها.

وقالت دي لا هويرتا وهي تسرد وقائع الاعتداء المزعوم إنه "لم يكن بالتراضي".

مصدر الصورة Getty Images Image caption واينستين "ينفي بشكل صريح" اتهامات مارسة الجنس دون تراض

ومضت الممثلة قائلة إن المنتج الأمريكي اغتصبها مرة أخرى في الشهر التالي بعدما فاجأها في شقتها.

وأضافت: "قلت له لا... لا أريد أن أفعل هذا".

وقالت دي لا هويرتا إن واينستين تركها بعدما وعدها بأداء دور رئيسي في عمل سينمائي.

وتابعت: "لم يتواصل معي مرة أخرى".

وتحقق الشرطة البريطانية في اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد هارفي واينستين تقدمت بها سبع سيدات.

كما تحقق الشرطة في نيويورك في اتهامات مزعومة ضد المنتج الأمريكي من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي.