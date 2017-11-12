متحف في إندونيسيا يزيل تمثال هتلر بسبب "السيلفي"

مصدر الصورة AFP Image caption تمثال هتلر جذب اهتمام زوار المتحف والتقطوا معه صور سيلفي مما أثار غضب اليهود

قررت إدارة متحف في إندونيسيا إزالة تمثال بالحجم الطبيعي من الشمع للزعيم الألماني أدولف هتلر، بعد التقاط عدد كبير من الزوار صور سيلفي بجواره.

وأظهرت صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي أشخاصا يلتقطون صور سيلفي مع تمثال الزعيم النازي الواقف أمام بوابة معسكر اعتقال أوشفيتز بيركيناو، في بولندا.

وجاء التحرك بعد حملة غضب دولي من اليهود ضد متحف دي أركا للفنون الجميلة، والذي قرر الاستجابة وإزالة التمثال.

وذكر المتحف الموجود في مدينة يوجياكارتا، بجزيرة جاوة، إن أسبابا تعليمية كات وراء وضع التمثال.

وقال جامي مصباح، مدير عمليات المتحف لوكالة الأنباء الفرنسية "لا نريد إثارة الغضب".

وأظهرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من الأشخاص يلتقطون سيلفي مع التمثال، وكان من بينهم مجموعة شباب إندونيسي يرتدون ملابس برتقالية وأدوا التحية النازية الشهيرة.

ورغم أن المتحف أكد أن أحدا من الزوار لم يتقدم بشكوى ضد التمثال، إلا أن ردود أفعال في العالم الخارجي جاءت غاضبة.

وقال الحاخام أبراهام كوبر، من منظمة هيومان رايتس جويش (حقوق الإنسان اليهودية) تسمى سيمون فيزنتال :"إن كل ما حدث سيء، لا نجد كلمات لوصف الاشمئزاز من هذا".

وبحسب تقديرات فإن 1.1 مليون شخص، غالبيتهم من اليهود، لقوا حتفهم في معسكر أوشفيتز بيركيناو أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال أنديراس هارسونو، باحث إندونيسي بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن وجود التمثال يكشف حجم المشاعر العدائية ضد اليهود في أكبر بلد إسلامي بالعالم.

وجاء عرض تمثال هتلر بعد أقل من عام من إغلاق مقهى كان مزينا بديكورات وأعلام نازية في مدينة باندونغ بجزيرة جاوة.