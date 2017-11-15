الحياة في درجة حرارة 60 تحت الصفر
المصور برايس بورتولانو يوثّق حياة شاب فتى يبلغ من العمر 15 عاما يعيش في قرية شرقي روسيا، تعرف بأنها أبرد مكان في العالم، إذ تصل درجة الحرارة فيها إلى 60 درجة تحت الصفر.
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BRICE PORTOLANO
أصبح آيل، الذي يبلغ 15 عاما، الوحيد بين أشقائه الذي لا يزال يعيش مع والدته في قرية فيرخويانسك الصغيرة في شرق روسيا، وهي أبرد المناطق في العالم. وخلال شهور قليلة يخطط آيل للحاق بإخوانه وأخواته الأربعة للدراسة في مدينة ياكوتسك التي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن مسقط رأسهم.
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BRICE PORTOLANO
وعلى الرغم من أن فيرخويانسك بها خدمة إنترنت من الجيل الثالث (ثري جي)، ما يعني أنه في إمكان المراهقين هناك مشاركة صور حياتهم اليومية على إنستغرام واكتشاف العالم بسهولة، تعتبر رغبتهم في مغادرة القرية للعيش في قرى أكبر قاسما مشتركا. ووثق المصور، برايس بورتولانو، حياة آيل قبل رحيله بين الذهاب إلى مدرسته وجلوسه على الكمبيوتر وجولات المشي التي يقضيها وحده وسط المناظر الطبيعية المتجمدة لقريته. واستطاعت والدة آيل، المطلقة، تربية أطفالها الخمسة بمفردها.
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BRICE PORTOLANO
وهنا على الأرض، إحدى الوجبات المفضلة لأيل. وهي إحدى الأطعمة الشهيرة في القرية وتسمى "ستروجانينا"، وهي عبارة عن شرائح من السمك المجمّد، التي تؤكل نيئة ومجمدة كمقبلات، وتقدم مع الملح والفلفل.
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BRICE PORTOLANO
وتتنافس فيرخويانسك على لقب أبرد منطقة في العالم مع أويمياكون، وهي منطقة تقع جنوب شرقي البلدة. لكن البلدة سُجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأبرد منطقة في العالم بدرجة حرارة تتراوح بين 67 تحت الصفر في الشتاء إلى 37 درجة مئوية في الصيف.
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BRICE PORTOLANO
وتقطع قطع الثلج من النهر وتوزع على سكان البلدة كمصدر للمياه.
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BRICE PORTOLANO
ويمتلك كل بيت مخزونه الخاص من الماء مخزنا في أوعية خاصة في هيئة كومات من قطع الثلج. وبعد ذلك يذوب الثلج في أنابيب داخل البيت. وليست المياه، التي تمر في أنابيب في درجة حرارة عالية للغاية لمنعها من التجمد، صالحة للشرب.
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BRICE PORTOLANO
وبطبقة سميكة من الفرو والدهون تكتسبها الحيوانات خلال فصل الخريف، تقضي الخيول والكلاب في القرية الشتاء في الخارج وسط درجات الحرارة المنخفضة تلك. وتُعد خيول الياقوت الصغيرة التي تتمتع بمقاومتها لهذا المناخ وتُربى في المنازل مصدرا رئيسيا للحصول على اللحوم. وتحتل الخيول مكانة كبيرة في حياة السيبيريين واقتصادهم وحياتهم الروحية.
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BRICE PORTOLANO
وغالبا ما يقوم آيل بجولات مشي وسط شوارع القرية عندما يكون مستغرقا في أفكاره، ويحلم بأن يكون ممثلا أو كاتبا عندما يكبر.
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BRICE PORTOLANO
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد سكان القرية 1131 شخصا، يعيش نصفهم تقريبا هناك منذ 15 عاما.
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BRICE PORTOLANO
وعادة ما يكتشف آيل مبان مهجورة في محيط البلدة، مثل هذا المبنى الذي كان مملوكا لشركة تأمين.
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BRICE PORTOLANO
آثار انخفاض درجة الحرارة واضحة في القرية الصغيرة.
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BRICE PORTOLANO
آيل في أحد المباني المهجورة
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BRICE PORTOLANO
في أوقات فراغهم، يلعب آيل وجاره ألعاب الفيديو التي أحضرها أشقاؤهما من البلدة.
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BRICE PORTOLANO
ويزور أشقاء آيل الأسرة مرة واحدة في العام، عندما يبدأ يأتي الصيفي، وهو الوقت الذي ينظم فيه تجمع كبير.
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BRICE PORTOLANO
وتذاكر الطيران في المنطقة باهظة الثمن. وتكلف مئات الدولارات للقيام برحلة ذهاب وعودة. وتستخدم طائرات "أنتونوف إيه-إن 240" من حقبة الاتحاد السوفيتي كوسيلة نقل لربط فيرخويانسك بمدينة ياكوتسك. وتجعل ظروف المناخ الصعبة الطيران أحيانا خطيرا، ومرت الشركة التي تمتلك تلك الطائرات بست حوادث طيران شديدة منذ 2003.
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