الحياة في درجة حرارة 60 تحت الصفر

وعلى الرغم من أن فيرخويانسك بها خدمة إنترنت من الجيل الثالث (ثري جي)، ما يعني أنه في إمكان المراهقين هناك مشاركة صور حياتهم اليومية على إنستغرام واكتشاف العالم بسهولة، تعتبر رغبتهم في مغادرة القرية للعيش في قرى أكبر قاسما مشتركا. ووثق المصور، برايس بورتولانو، حياة آيل قبل رحيله بين الذهاب إلى مدرسته وجلوسه على الكمبيوتر وجولات المشي التي يقضيها وحده وسط المناظر الطبيعية المتجمدة لقريته. واستطاعت والدة آيل، المطلقة، تربية أطفالها الخمسة بمفردها.