الأميران ويليام وهاري يشاركان في أحدث أفلام حرب النجوم

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأميران ويليام وهاري في موقع تصوير الفيلم

قال الممثل البريطاني جون بوييغا إن الأميرين هاري وويليام يلعبان دورين متخفيين في أحدث أفلام سلسلة حرب النجوم.

وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، زار الأميران البريطانيان موقع تصوير الفيلم، الذي يحمل اسم "الجيداي الأخير"، وثارت شائعات عن تمثيلهما في أحد المشاهد.

وأكد بوييغا، الذي يلعب دور الجندي الفضائي "فين"، أن الأميرين مثلا معه مشهدا وهما "متخفيان في زي جنود الفضاء".

ويبدو كذلك أن بوييغا أكّد أن الممثل الإنجليزي توم هاردي شارك معهما في المشهد خلف قناع أحد الجنود.

وجاء تأكييد بوييغا خلال تسجيل مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر". ونقل موقع الفيلم على الإنترنت هذه التصريحات، لكنه لم ينشر التسجيل الصوتي بعد.

وأورد الموقع قول بوييغا إنها كانت "تجربة رائعة" بتصوير مشهد مع الأميرين.

وردا على سؤال بشأن مشاركة الأميرين متخفيين في الفيلم، قال بوييغا في شهر أبريل/ نيسان الماضي "لا تعليق".

وزار الأميران موقع تصوير الفيلم في عام 2016 في إطار زيارة رسمية لاستديوهات باينوود.

وقد صرح المغني البريطاني غاري بارلو كذلك بأنه يشارك في الفيلم الذي سيعرض في شهر ديسمبر/ كانون الأول.