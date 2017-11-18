وفاة مصمم الأزياء الفرنسي التونسي عز الدين علية

مصدر الصورة AFP Image caption عز الدين علية واحد من أكبر مصممي الأزياء في العالم

توفي المصمم التونسي العالمي، عز الدين علية، في باريس وعمره 77 عاما، بعد مشوار حافل بالانجازات في مجال الأزياء الفاخرة.

يعد عز الدين علية من أشهر مصممي الأزياء في العالم، وتخصص في الأزياء الفاخرة، وتعامل مع أكبر دور الأزياء، وأرتدت أعماله أشهر الشخصيات منهم ميشيل أوباما ، وجانيت جاكسون وليدي غاغا وفيكتوريا بيكام ، ورياهانا، وكيم كارديشان، وغيرهن كثيرات.

وولد المصمم في تونس سنة 1942. والتحق بمدرسة الفنون الجميلة بتونس، وبعد تخرجه عمل مساعد خياط ثم مصمما خاصا محترفا.

وسافر إلى باريس عاصمة الموضة في الخمسينات، وبدأ مشواره خياطا مع كريستيان ديور؛ ثم انتقل للعمل مع جاي لاروش, ثم ثيري ماجلر. وأقام معرضا خاصا بفرنسا. وحقق نجاحا في تصميمات أنيقة جذبت كثيرا من مشاهير العالم.

وعرف عز الدين علية بالابتعاد عن الأضواء وبارتدائه بدلة صينية سوداء.

وحصل على جائزة أفضل مصمم لسنة 1984 وأفضل خط ملابس لنفس العام من أوسكار الموضة التي تمنحها وزارة الثقافة الفرنسية.

وقال زمليه المصمم بيار كاردان لوكالة الأنباء الفرنسية: "فقدنا واحدا من المصممين الموهوبين العظماء، إنه خبر محزن".